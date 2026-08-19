La governance di Blockchain Optimism ha approvato una proposta per riassegnare 546,9 milioni di token OP precedentemente riservati agli airdrop per gli utenti, al fine di sostenere la crescita dell’ecosistema e l’adozione istituzionale.

OP ha attualmente una capitalizzazione di mercato di circa 214 milioni di dollari, con un’offerta circolante di circa 2,29 miliardi di token, secondo i dati di CoinGecko dati.

Il nuovo Strategic Ecosystem Fund sosterrà partnership con blockchain, protocolli e istituzioni, oltre a incentivi per aumentare l’attività e la liquidità su OP Mainnet e far crescere OP Enterprise.

La decisione ha incontrato l’opposizione di alcuni delegati, che hanno sostenuto che i token fossero stati promessi agli utenti e hanno messo in dubbio il modo in cui la fondazione avrebbe misurato i rendimenti del fondo. I sostenitori hanno affermato che l’allocazione sarebbe stata utilizzata meglio per competere per accordi con le imprese e stimolare la crescita.

Voto di Optimism per riassegnare 546,9 milioni di OP. Fonte: Optimism

Optimism ha dichiarato di non avere in programma ulteriori airdrop dopo aver distribuito 269,1 milioni di OP in cinque round, sostenendo che gli airdrop fossero più adatti a una fase precedente incentrata sull’acquisizione di utenti su larga scala, piuttosto che all’attuale spinta verso il settore istituzionale.

Optimism è un progetto di scalabilità di Ethereum (ETH) alla base di OP Mainnet e dell’OP Stack, il framework blockchain utilizzato da reti tra cui Base, Unichain, Ink di Kraken e Soneium di Sony. Attualmente più di 30 chain OP Stack contribuiscono alle entrate di Optimism, secondo il progetto.

OP rimbalza dell’11%, ma rimane il 93% sotto il massimo storico

Giovedì OP veniva scambiato intorno a 0,09 dollari, in rialzo di circa l’11% nelle ultime 24 ore, sulla scia di un più ampio rally del mercato crypto. Nonostante il rimbalzo, il token rimane oltre il 93% al di sotto del suo massimo storico.

Al prezzo attuale di OP, l’allocazione di 546,9 milioni di token vale circa 50 milioni di dollari, equivalenti a quasi un quarto della capitalizzazione di mercato del token, pari a circa 211 milioni di dollari.

Fonte: CoinGecko

A luglio, Cointelegraph ha riferito che la blockchain aveva firmato un memorandum d’intesa con Viva Republica, l’operatore dell’app sudcoreana di trasferimento di denaro mobile Toss, per condurre un proof of concept di tre mesi volto a testare un’infrastruttura per stablecoin basata sul won sudcoreano per i pagamenti istituzionali.

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