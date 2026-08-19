Voto di Optimism per riassegnare 546,9 milioni di OP. Fonte: Optimism
Optimism ha dichiarato di non avere in programma ulteriori airdrop dopo aver distribuito 269,1 milioni di OP in cinque round, sostenendo che gli airdrop fossero più adatti a una fase precedente incentrata sull’acquisizione di utenti su larga scala, piuttosto che all’attuale spinta verso il settore istituzionale.
Optimism è un progetto di scalabilità di Ethereum (ETH) alla base di OP Mainnet e dell’OP Stack, il framework blockchain utilizzato da reti tra cui Base, Unichain, Ink di Kraken e Soneium di Sony. Attualmente più di 30 chain OP Stack contribuiscono alle entrate di Optimism, secondo il progetto.
Giovedì OP veniva scambiato intorno a 0,09 dollari, in rialzo di circa l’11% nelle ultime 24 ore, sulla scia di un più ampio rally del mercato crypto. Nonostante il rimbalzo, il token rimane oltre il 93% al di sotto del suo massimo storico.
Al prezzo attuale di OP, l’allocazione di 546,9 milioni di token vale circa 50 milioni di dollari, equivalenti a quasi un quarto della capitalizzazione di mercato del token, pari a circa 211 milioni di dollari.
Fonte: CoinGecko
A luglio, Cointelegraph ha riferito che la blockchain aveva firmato un memorandum d’intesa con Viva Republica, l’operatore dell’app sudcoreana di trasferimento di denaro mobile Toss, per condurre un proof of concept di tre mesi volto a testare un’infrastruttura per stablecoin basata sul won sudcoreano per i pagamenti istituzionali.
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