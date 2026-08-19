Centrifuge ha aggiunto la rete di liquidità di Symbiotic a tre fondi tokenizzati che rappresentano circa 1,6 miliardi di dollari di asset in gestione, offrendo ai detentori idonei un altro modo per scambiare le proprie posizioni con USDC.

L’integrazione riguarda JAAA di Janus Henderson, una strategia di obbligazioni garantite da prestiti con rating AAA, JTRSY, una strategia di titoli del Tesoro statunitense a breve durata, e HYB di New York Life Investment Management, una strategia di obbligazioni societarie statunitensi ad alto rendimento.

Liquid Lane di Symbiotic utilizza un marketplace onchain di richieste di quotazione (RFQ), dove i market maker possono attingere liquidità dai vault per soddisfare le richieste di rimborso. I market maker possono poi riscattare i token del fondo acquisiti tramite l’emittente o venderli attraverso un’altra transazione RFQ.

L’accordo consente agli investitori di ricevere immediatamente USDC, mentre il normale rimborso dei fondi può avvenire separatamente.

Centrifuge è una piattaforma di tokenizzazione degli asset e di vault in cui i gestori patrimoniali emettono e gestiscono fondi tokenizzati. Janus Henderson, un gestore patrimoniale globale con circa 500 miliardi di dollari di asset in gestione, ha contribuito in modo significativo alla crescita della piattaforma attraverso i suoi prodotti JAAA e JTRSY.

A dicembre 2025, Centrifuge aveva attirato circa 1,3 miliardi di dollari di nuovi afflussi, trainati principalmente dai due fondi di Janus Henderson, secondo Token Terminal. Il solo JAAA aveva contribuito con circa 1 miliardo di dollari di valore totale bloccato ed era uno dei maggiori fondi tokenizzati sul mercato.

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Symbiotic si aggiunge ai canali di liquidità esistenti

Liquid Lane non è il primo canale di liquidità disponibile per i fondi tokenizzati di Centrifuge, ha dichiarato a Cointelegraph Felix Lutsch, responsabile dell’ecosistema di Symbiotic.

«Non sosteniamo di essere i primi, e esistono altri canali di liquidità. È positivo per il mercato», ha dichiarato Lutsch.

Centrifuge ha annunciato una partnership con Wintermute nel febbraio 2025 per offrire rimborsi istantanei 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per JTRSY. HYB è stato lanciato a giugno con un accordo di liquidità separato per rimborsi quasi istantanei.

Lutsch ha affermato che la differenza di Liquid Lane risiede nella struttura del capitale alla base delle transazioni, più che nella loro velocità. Il suo marketplace consente a più market maker e curatori di partecipare senza che i market maker debbano finanziare in anticipo e mantenere inventario per singoli asset, ha spiegato.

«Il vincolo principale è stato il flusso», ha dichiarato Lutsch, aggiungendo che i bassi volumi di scambio negli asset tokenizzati hanno storicamente offerto ai market maker pochi incentivi a impegnare capitale.

Ha affermato che aggregare la domanda di rimborso tra emittenti e classi di asset potrebbe migliorare questi aspetti economici, poiché i fondi tokenizzati vengono sempre più utilizzati come garanzia e asset di finanziamento nei mercati onchain.

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