Ripple ha dichiarato che i 275 milioni di dollari raccolti sosterranno la sua espansione nei servizi finanziari tradizionali, come il prime brokerage e il clearing multi-asset, citando la forte domanda da parte degli istituti.

Ripple ha raccolto 275 milioni di dollari con un'offerta di obbligazioni senior conclusasi martedì, per sostenere la continua espansione negli Stati Uniti del fornitore di soluzioni blockchain per aziende nei servizi finanziari.

Le obbligazioni senior non garantite sono state emesse tramite un collocamento privato dalla società di prime brokerage non bancaria Ripple Prime, la società ha annunciato martedì. Ripple ha dichiarato che l'offerta di obbligazioni ha attirato una base diversificata di investitori istituzionali provenienti dai mercati finanziari.

Il presidente di Ripple Prime, Noel Kimmel, ha affermato che il sostegno ricevuto durante l'offerta di obbligazioni è un segnale della “fiducia nella nostra visione a lungo termine della crescente intersezione tra l'infrastruttura finanziaria tradizionale e quella degli asset digitali.”

Ripple ha dichiarato che i proventi dell'offerta saranno utilizzati per sostenere la sua espansione nei servizi finanziari, tra cui il prime brokerage, il finanziamento e il clearing multi-asset.

La società ha acquisito Hidden Road lo scorso anno con un'operazione da circa 1,25 miliardi di dollari. L'acquisizione ha permesso a Ripple di lanciare la propria attività di prime brokerage istituzionale, in seguito rinominata Ripple Prime.

A maggio, Ripple si è assicurata una linea di credito da 200 milioni di dollari presso fondi gestiti da Neuberger Berman per espandere la capacità di prestito della sua attività di prime brokerage istituzionale.

A luglio, ha lanciato Ripple Mint, una piattaforma che offre agli istituti nuovi modi per accedere, coniare, riscattare e gestire la sua stablecoin ancorata al dollaro statunitense, Ripple USD (RLUSD). Al momento, RLUSD ha una capitalizzazione di mercato di 1,76 miliardi di dollari, secondo i dati.

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