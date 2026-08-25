L’attività delle transazioni sulla blockchain di Solana ha raggiunto un livello record a luglio, precedendo un forte rally che ha spinto SOL sopra i 100 dollari per la prima volta da febbraio, nel contesto di una più ampia ripresa del mercato crypto.

Dati on-chain presentati da The Kobeissi Letter hanno mostrato che Solana ha elaborato un record di 4,2 miliardi di transazioni a luglio, in aumento del 13,5% rispetto al mese precedente. Il numero di transazioni è aumentato di circa 2 miliardi da dicembre, rappresentando una crescita del 91%.

La crescita ha coinciso con una più ampia espansione degli asset del mondo reale tokenizzati. The Kobeissi Letter ha citato i dati di RWA.xyz, secondo cui il valore degli RWA distribuiti sulle reti blockchain monitorate è salito oltre i 38 miliardi di dollari.

Fonte: The Kobeissi Letter

Nello specifico su Solana, il valore degli asset del mondo reale tokenizzati è salito a quasi 4 miliardi di dollari, con un aumento di circa l’11,8% nell’ultimo mese.

L’impennata dell’attività della rete arriva mentre SOL ha guadagnato circa il 40% in otto giorni, con gran parte di questi rialzi che si sono verificati insieme a un più ampio rimbalzo del mercato crypto, secondo i dati di CoinMarketCap.

Il rally ha accelerato dopo che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato l’intenzione di raddoppiare alcuni riacquisti di obbligazioni a lunga scadenza, portandoli ad almeno 4 miliardi di dollari per operazione, una mossa che ha spinto i rendimenti al ribasso e contribuito ad aumentare la propensione al rischio nei mercati crypto.

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