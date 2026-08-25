Bitwise Asset Management ha lanciato portafogli automatizzati di azioni statunitensi tokenizzate di Coinbase, che consentono agli investitori idonei al di fuori degli Stati Uniti di seguire strategie d’investimento preimpostate mantenendo gli asset nei propri wallet.

I portafogli utilizzano le azioni tokenizzate lanciate di recente da Coinbase, mentre Glider ribilancia automaticamente le partecipazioni degli utenti per adeguarle ai portafogli modello progettati da Bitwise, secondo un annuncio di martedì.

La gamma iniziale comprende tre strategie — i titoli Mag7X, la robotica e i leader dell’IA — e include Apple, Nvidia, Microsoft, Tesla e SpaceX.

Secondo rwa.xyz, le azioni quotate tokenizzate ammontano ora complessivamente a 2,49 miliardi di dollari, in aumento del 5,18% nell’ultimo mese, con 2,25 milioni di detentori e un volume mensile di trasferimenti pari a 27,28 miliardi di dollari.

A differenza di un fondo tradizionale, le azioni tokenizzate rimangono nei wallet non-custodial degli utenti, mentre Bitwise stabilisce la metodologia del portafoglio e Glider gestisce gli scambi e il ribilanciamento. Bitwise applica una commissione dello 0,15% per l’accesso alla metodologia, escluse le commissioni di trading e quelle della piattaforma Glider.

Poiché gli utenti mantengono i singoli token, Bitwise ha dichiarato che gli asset potrebbero essere utilizzati anche nelle applicazioni DeFi per prestiti o finanziamenti, soggetti ai rischi di tali protocolli.

Il lancio arriva un giorno dopo che le azioni statunitensi tokenizzate di Coinbase sono state rese disponibili su Base, consentendo agli utenti idonei non statunitensi di negoziare gli asset 24 ore su 24 e di utilizzarli nelle applicazioni DeFi.

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