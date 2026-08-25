Fonte: CoinGecko
Il lancio del token arriva mentre DGrid espande la sua rete AI decentralizzata, che connette utenti e sviluppatori con nodi distribuiti che elaborano richieste di inferenza AI e utilizza DGAI per pagamenti, staking e ricompense dei nodi.
Il litepaper di DGrid afferma che la sua rete instrada le richieste AI tra modelli ospitati da nodi distribuiti e utilizza un meccanismo di “Proof of Quality” per valutare i risultati. Gli operatori dei nodi mettono in staking DGAI e ricevono ricompense in token per aver fornito risorse di calcolo, con penalità per prestazioni scarse o condotte scorrette.
DGrid ha dichiarato a Cointelegraph di aver inoltre venduto più di 140 DClaw Box nel giro di poche ore, al prezzo di 1.580 USDT ciascuno, per un valore complessivo delle vendite superiore a 221.000 USDT.
I DClaw Box sono dispositivi fisici progettati per eseguire l’agente AI personale DClaw di DGrid, collegando gli utenti ai modelli AI attraverso una rete decentralizzata di nodi gestiti indipendentemente, anziché tramite un unico provider centralizzato.
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