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Scritto da Nate KostarAutoreRecensito da Robert LakinRedattore

Il token DGrid AI balza del 93% dopo il lancio, mentre la rete AI decentralizzata entra in funzione

Ultime notiziePubblicato25 ago 2026

DGAI è quasi raddoppiato nel suo primo giorno di scambi, mentre DGrid espande la sua rete distribuita di inferenza AI e lancia l’hardware per il suo agente AI personale.

Il token DGAI di DGrid AI è quasi raddoppiato nel suo primo giorno di scambi, mentre il progetto decentralizzato di inferenza AI lanciava il suo token nativo.

Martedì DGAI veniva scambiato a circa 0,73 dollari, in rialzo di quasi il 93% nelle 24 ore precedenti, con una capitalizzazione di mercato di circa 110 milioni di dollari e volumi di scambio superiori a 165 milioni di dollari, secondo i dati di CoinGecko.

Fonte: CoinGecko

Il lancio del token arriva mentre DGrid espande la sua rete AI decentralizzata, che connette utenti e sviluppatori con nodi distribuiti che elaborano richieste di inferenza AI e utilizza DGAI per pagamenti, staking e ricompense dei nodi.

Il litepaper di DGrid afferma che la sua rete instrada le richieste AI tra modelli ospitati da nodi distribuiti e utilizza un meccanismo di “Proof of Quality” per valutare i risultati. Gli operatori dei nodi mettono in staking DGAI e ricevono ricompense in token per aver fornito risorse di calcolo, con penalità per prestazioni scarse o condotte scorrette.

DGrid ha dichiarato a Cointelegraph di aver inoltre venduto più di 140 DClaw Box nel giro di poche ore, al prezzo di 1.580 USDT ciascuno, per un valore complessivo delle vendite superiore a 221.000 USDT.

I DClaw Box sono dispositivi fisici progettati per eseguire l’agente AI personale DClaw di DGrid, collegando gli utenti ai modelli AI attraverso una rete decentralizzata di nodi gestiti indipendentemente, anziché tramite un unico provider centralizzato.

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