L’India prevede di testare obbligazioni societarie tokenizzate in un progetto pilota a settembre, con la società controllata dallo Stato REC che emetterà il debito e investitori selezionati che utilizzeranno pagamenti in CBDC all’ingrosso.

Secondo quanto riferito, l’India prevede di lanciare a settembre le sue prime obbligazioni societarie tokenizzate nell’ambito di un progetto pilota che prevede transazioni basate su blockchain regolate utilizzando una valuta digitale della banca centrale (CBDC).

REC Limited, una società indiana di finanziamento delle infrastrutture elettriche controllata dallo Stato, prevede di emettere obbligazioni tokenizzate per un valore inferiore a 5 miliardi di rupie indiane (57 milioni di dollari), ha riferito lunedì Reuters, citando tre fonti a conoscenza diretta dei piani. Il progetto pilota sarà inizialmente aperto solo a un gruppo selezionato di investitori e potrebbe essere presentato a un evento annuale dedicato alla tecnologia finanziaria a Mumbai a settembre.

«La valuta digitale della banca centrale indiana sarà utilizzata per acquistare le obbligazioni tokenizzate», ha riferito Reuters, citando una delle fonti. Per partecipare, gli investitori avranno bisogno di due conti digitali: un portafoglio CBDC all’ingrosso fornito da una banca e un nuovo portafoglio elettronico per i titoli.

I depositari indiani di titoli stanno sviluppando il nuovo portafoglio, chiamato DEMAT 2.0, che registrerà le partecipazioni obbligazionarie utilizzando la tecnologia dei registri distribuiti. La Reserve Bank of India (RBI), la banca centrale del Paese, e il Securities and Exchange Board of India (SEBI), l’autorità di regolamentazione dei mercati, stanno collaborando all’iniziativa, secondo Reuters.

Le obbligazioni avranno un periodo iniziale di blocco di tre mesi e si prevede che entro dicembre le borse svilupperanno un mercato secondario per le obbligazioni tokenizzate.

Cointelegraph ha contattato la RBI, la SEBI e REC per un commento sui piani riportati, ma al momento della pubblicazione non aveva ancora ricevuto risposta.

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