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Scritto da Helen PartzAutoreRecensito da Yohan YuRedattore

Gli ETF Bitcoin aggiungono 338 milioni di dollari mentre la serie di afflussi di sei giorni raggiunge i 2,26 miliardi

MercatiPubblicato25 ago 2026

Gli ETF Bitcoin hanno attirato 2,26 miliardi di dollari in sei giorni di negoziazione, mentre i deflussi netti da inizio anno si sono ridotti a circa 2,57 miliardi di dollari.

Gli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin statunitensi hanno registrato lunedì afflussi netti per 337,6 milioni di dollari, segnando il loro sesto giorno consecutivo di afflussi, per un totale di 2,26 miliardi di dollari.

I nuovi afflussi hanno ridotto i deflussi netti degli ETF Bitcoin da inizio anno a circa 2,57 miliardi di dollari, secondo i dati di SoSoValue. Solo la scorsa settimana, i fondi hanno registrato afflussi netti per 1,92 miliardi di dollari, la loro settimana più forte dall'ottobre 2025.

Gli afflussi netti cumulativi dal lancio sono saliti a 54 miliardi di dollari, mentre il totale degli asset netti ha raggiunto i 98,56 miliardi di dollari.

Bitcoin veniva scambiato intorno agli 80.700 dollari al momento della stesura, in rialzo di oltre il 20% nell'ultima settimana, secondo CoinGecko.

L'indice Crypto Fear & Greed è rimasto in territorio “Greed” da giovedì, dopo aver trascorso mesi in territorio “Fear”. Al momento della pubblicazione, l'indice si attestava a 74, il livello più alto dall'ottobre 2025.

L'indice Crypto Fear & Greed. Fonte: Alternative.me

Anche gli ETF spot su Ether hanno registrato il sesto giorno consecutivo di afflussi lunedì, aggiungendo 115,6 milioni di dollari e portando il totale delle sei sessioni a circa 812,8 milioni di dollari. I fondi mantengono deflussi netti da inizio anno pari a circa 1,30 miliardi di dollari.

Gli ETF spot su XRP hanno registrato afflussi netti per 13,8 milioni di dollari lunedì, portando gli afflussi da inizio anno a quasi 400 milioni di dollari e gli afflussi netti cumulativi dal lancio a 1,57 miliardi di dollari.

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Questo articolo è redatto in conformità con la Politica Editoriale di Cointelegraph ed è destinato esclusivamente a scopi informativi. Non costituisce consulenza o raccomandazioni di investimento. Tutti gli investimenti e le operazioni comportano rischi; i lettori sono incoraggiati a condurre ricerche indipendenti.

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