L'indice Crypto Fear & Greed. Fonte: Alternative.me
Anche gli ETF spot su Ether hanno registrato il sesto giorno consecutivo di afflussi lunedì, aggiungendo 115,6 milioni di dollari e portando il totale delle sei sessioni a circa 812,8 milioni di dollari. I fondi mantengono deflussi netti da inizio anno pari a circa 1,30 miliardi di dollari.
Gli ETF spot su XRP hanno registrato afflussi netti per 13,8 milioni di dollari lunedì, portando gli afflussi da inizio anno a quasi 400 milioni di dollari e gli afflussi netti cumulativi dal lancio a 1,57 miliardi di dollari.
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