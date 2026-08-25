Il rally ha seguito l’espansione da parte del Tesoro statunitense dei riacquisti di debito a lunga scadenza e il rinnovato impegno di Trump per una legislazione sulla struttura del mercato crypto.

Bitcoin è salito sopra gli 80.000 dollari martedì per la prima volta da metà maggio, prolungando il suo rally settimanale più forte da oltre due anni.

Bitcoin (BTC) è stato scambiato fino a 81.160,06 dollari, portando il suo guadagno su sette giorni a circa il 25,8%, mostrano i dati di CoinGecko.

Il rally ha coinciso con una rinnovata domanda attraverso gli exchange-traded fund (ETF) statunitensi spot su Bitcoin, che hanno registrato afflussi netti per 1,92 miliardi di dollari la scorsa settimana.

«La forza di questa settimana è stata guidata dalla domanda spot fondamentale e dai flussi degli allocatori attraverso gli ETF, piuttosto che dalla pura leva finanziaria, e i rally costruiti su questa base tendono a essere più duraturi di quelli guidati da posizioni affollate sui futures», ha dichiarato a Cointelegraph Fabian Dori, chief investment officer di Sygnum Bank.

Mercoledì, il Tesoro statunitense ha dichiarato che avrebbe almeno raddoppiato la dimensione massima dei suoi riacquisti di supporto alla liquidità sulle scadenze lunghe portandola a 4 miliardi di dollari per operazione. Il presidente Donald Trump ha inoltre esortato il Congresso ad approvare una legislazione sulla struttura del mercato crypto durante un evento alla Casa Bianca.

Gli analisti di Bernstein, guidati da Gautam Chhugani, hanno descritto la decisione del Tesoro come il «forte catalizzatore» della crescita di Bitcoin, osservando che storicamente la criptovaluta ha reagito positivamente all’espansione della liquidità.

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