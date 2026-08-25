La tesoreria Bitcoin di Strategy potrebbe essere meno vulnerabile a un crollo del mercato crypto che a una prolungata perdita di accesso ai mercati dei capitali, un rischio che potrebbe minacciare la sua capacità di finanziare circa 1,76 miliardi di dollari di obblighi annuali senza vendere Bitcoin, secondo una recente analisi di Regime Intelligence.

Secondo il rapporto, la riserva di 840.447 BTC di Strategy è gravata da circa 22 miliardi di dollari tra debito e diritti privilegiati, il che significa che il modello di accumulo di Bitcoin della società dipende dalla sua capacità di raccogliere continuamente nuovo capitale per far fronte agli obblighi.

Contrariamente a quanto molti pensano, la principale vulnerabilità di Strategy (MSTR) non è un calo del prezzo determinato da Bitcoin o un evento di liquidità, bensì la sua continua dipendenza dall’accesso ai mercati dei capitali. Il rapporto ha osservato che il debito di Strategy non funziona come un prestito convenzionale con margine garantito da Bitcoin, poiché non esiste una richiesta di margine collegata a BTC che costringerebbe la società a liquidare le proprie partecipazioni con il calo dei prezzi.

Lo stress test di Regime Intelligence ha rilevato che Bitcoin dovrebbe scendere di circa il 96% prima che le partecipazioni e le riserve Bitcoin di Strategy non siano più sufficienti a coprire le sue obbligazioni convertibili. Tuttavia, ciò sposta il rischio sull’altro lato del bilancio, poiché Strategy deve continuare a pagare circa 1,76 miliardi di dollari all’anno in dividendi privilegiati e interessi, indipendentemente dal prezzo di Bitcoin.

“A mio avviso, la principale sfida di MSTR è mantenere in funzione il volano per coprire gli oneri annuali del debito e delle azioni privilegiate”, ha dichiarato a Cointelegraph l’autore del rapporto, Sherif Saad.

Ha affermato che gli investitori dovrebbero monitorare il prezzo delle azioni privilegiate di Strategy e le riserve di liquidità, che attualmente coprono circa 2,6 volte i suoi oneri annualizzati.

Se le condizioni di finanziamento dovessero deteriorarsi, la sua strategia di accumulo di Bitcoin potrebbe invertirsi, costringendo la società a fare maggiore affidamento sulle riserve e sulle vendite di Bitcoin per far fronte ai propri obblighi.

“Durante un prolungato calo di BTC, il problema diventa più grave se il prezzo delle azioni di MSTR e il suo mNAV diminuiscono contemporaneamente”, ha affermato, aggiungendo che raccogliere capitale diventerebbe allora “progressivamente più difficile o costoso”.

Dopo la recente ripresa di Bitcoin, la riserva di BTC di Strategy vale ora 66,7 miliardi di dollari, più degli 63,36 miliardi di dollari sostenuti dalla società come costo di acquisto. Fonte: BitcoinTreasuries.NET

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Il gioco di equilibrismo di Michael Saylor

Gran parte del rischio percepito legato a Strategy ruota attorno alla sua disponibilità a utilizzare i Bitcoin presenti nel suo bilancio, soprattutto dopo che il presidente esecutivo Michael Saylor ha trascorso anni a promuovere un approccio “mai vendere”. Per questo, alcuni bitcoiner sono rimasti sorpresi quando Strategy ha iniziato a vendere BTC quest’anno per far fronte agli altri obblighi aziendali.

La società ha venduto Bitcoin quattro volte da maggio, inclusa una recente vendita di 1.690 BTC, con i proventi delle vendite recenti utilizzati per finanziare i dividendi sulle azioni privilegiate, i riacquisti di azioni e la sua crescente riserva in dollari statunitensi.

Nonostante le vendite, il CEO di Strategy Phong Le ha ricordato agli investitori che la società ha accumulato “circa 25 volte più” Bitcoin di quanto ne abbia venduto quest’anno. All’inizio di questo mese ha dichiarato alla CNBC che la società prevede di riprendere gli acquisti di Bitcoin entro la fine dell’anno.

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