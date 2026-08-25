I rialzisti di Bitcoin si sono battuti per il controllo della zona degli 80.000$, mentre l’oro è sceso dai livelli più alti da metà maggio a causa del calo dei rendimenti dei Treasury statunitensi.

Bitcoin (BTC) è sceso sotto gli 80.000$ all’apertura di Wall Street di martedì, mentre crypto e oro hanno ceduto terreno ai guadagni delle azioni statunitensi.





Punti chiave:





Lo slancio rialzista di Bitcoin si esaurisce, mentre gli 80.000$ si dimostrano difficili da trasformare in supporto.

L’oro segue il ribasso del prezzo di BTC dopo i massimi plurimensili di 4.697$ l’oncia, mentre i rendimenti dei Treasury statunitensi a 30 anni puntano ai minimi delle ultime tre settimane.

L’attenzione si sposta dalle obbligazioni ai dati sull’inflazione statunitense e agli utili di Nvidia di domani.





Il prezzo di Bitcoin fatica a consolidare il recupero degli 80.000$





I dati di TradingView hanno mostrato BTC/USD in calo fino a 78.111$ su Bitstamp, dopo aver raggiunto nuovi massimi a 14 settimane di 81.265$.





Grafico a un’ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





La zona degli 80.000$, che i trader avevano precedentemente indicato come un’area di forte pressione di vendita, si è dimostrata difficile da riconquistare, mentre le ore di contrattazione statunitensi sembravano aumentare il ribasso sia di Bitcoin che dell’oro. XAU/USD ha registrato minimi locali di 4.605$ l’oncia, in calo di quasi il 2% nella giornata.





Grafico a un’ora di XAU/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





La scorsa settimana le azioni statunitensi si sono mosse in direzione opposta rispetto all’oro e alle crypto, finendo sotto pressione mentre entrambi salivano. Questa divergenza è proseguita anche questa settimana, con l’S&P 500 e il Nasdaq Composite Index che hanno registrato guadagni giornalieri modesti, rispettivamente dello 0,2% e dello 0,5%.

Grafico giornaliero del Nasdaq Composite Index. Fonte: Cointelegraph/TradingView





La forza relativa sembrava perlopiù ignorare la disputa commerciale sui dazi in corso tra Stati Uniti e Canada, dopo che i negoziati si sono recentemente interrotti. Nei suoi ultimi post su Truth Social, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato il Canada di “derubare” gli Stati Uniti.





“Negli ultimi 10 anni, gli Stati Uniti hanno perso, in media, 60 miliardi di dollari all’anno con il Canada. Non più!” ha promesso.





I rendimenti dei titoli di Stato statunitensi hanno continuato a raffreddarsi nella giornata, con i rendimenti a 30 anni scesi sotto il 5,2% e diretti verso i livelli più bassi dal 7 agosto. Il rialzo delle crypto della scorsa settimana è avvenuto mentre i rendimenti raggiungevano livelli mai visti dal gennaio 2007 e il Tesoro statunitense ha annunciato operazioni di riacquisto del debito di portata maggiore per frenare il rialzo.





Grafico giornaliero del rendimento dei Treasury statunitensi a 30 anni. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Commentando la possibilità di ulteriori interventi sul mercato obbligazionario in futuro, la risorsa di trading The Kobeissi Letter ha suggerito che i tagli dei tassi d’interesse — un potenziale importante motore di liquidità per i mercati crypto — non fossero un’opzione nell’attuale contesto inflazionistico.





“La realtà è che la Fed non può tagliare i tassi in questo contesto e l’amministrazione Trump lo sa. Pertanto, l’intervento diretto sul mercato obbligazionario è l’unica soluzione per spingere i tassi d’interesse e i rendimenti verso il basso nel breve periodo,” ha scritto in un post su X.





“La nostra opinione? Non sfidate il Tesoro.”





Come riportato da Cointelegraph, il consenso del mercato prevede il protrarsi del blocco dei rialzi dei tassi alla riunione di settembre della Fed, con la probabilità di questo esito attualmente al 61,9%, secondo i dati del FedWatch Tool.





Probabilità dei tassi obiettivo della Fed per la riunione del FOMC di settembre (screenshot). Fonte: CME Group





PCE e utili di Nvidia sotto i riflettori

Discutendo le prospettive macroeconomiche immediate, la società di trading QCP Capital ha spostato l’attenzione dal Tesoro ai nuovi dati sull’inflazione statunitense e al simposio economico della Fed di Jackson Hole, in programma dal 27 al 29 agosto.

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Mercoledì sarà pubblicato il dato di luglio dell’indice delle Spese per consumi personali (PCE), noto come l’indicatore d’inflazione preferito dalla Fed, che lo scorso giugno ha registrato il primo calo mensile dal 2020 . Nel frattempo, il colosso tecnologico Nvidia pubblicherà anch’esso i risultati mercoledì, aggiungendo un altro potenziale catalizzatore per la volatilità degli asset rischiosi.



