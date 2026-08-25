L'andamento del prezzo di Bitcoin (BTC) offre segnali contrastanti dopo aver raggiunto gli 80.000 dollari, mentre i trader divergono sulla traiettoria del mercato.





Punti chiave:





L'indice di forza relativa (RSI) settimanale di Bitcoin raggiunge 58,3, ripetendo una divergenza rialzista che ha accompagnato la fine del bear market del 2022.

I valori dell'RSI giornaliero raggiungono il livello più “ipercomprato” dal novembre 2024, vicino a 83.

L'RSI stocastico mostra un crossover chiave, ma evita di replicare i precedenti minimi del bear market a livello zero.





L'RSI settimanale riecheggia il bottom del bear market di Bitcoin del 2022





I dati dell'indice di forza relativa (RSI) sui timeframe giornaliero, settimanale e bimensile hanno alimentato il dibattito sulla possibilità che il rimbalzo del 25% della scorsa settimana di Bitcoin possa durare.





L'RSI è un indicatore classico del momentum del trend. Utilizza il guadagno o la perdita media di un asset su un determinato periodo di osservazione, normalmente 14 giorni, per determinare la forza del momentum del suo trend attuale. Per Bitcoin, le divergenze rialziste con il prezzo, quando l'RSI registra massimi crescenti mentre BTC/USD registra minimi decrescenti, hanno accompagnato l'inizio di importanti inversioni del trend.





A metà del 2022, circa sei mesi prima della fine dell'ultimo bear market di Bitcoin, l'RSI settimanale ha iniziato a mostrare una divergenza rialzista, fissando minimi crescenti mentre BTC/USD registrava minimi decrescenti. Nel corso del 2026 è emerso un pattern simile, come mostrano i dati di TradingView.





Grafico settimanale di BTC/USD con divergenze rialziste dell'RSI. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Sebbene i segnali dell'RSI a breve termine presentino un quadro meno affidabile dei trend complessivi dei prezzi, i segnali settimanali hanno spinto alcuni a riconsiderare lo stato dell'attuale bear market.





“Il timeframe settimanale è quello che conta qui: è lì che si legge il trend secolare e i punti di inversione del ciclo”, Jamie Coutts, chief crypto analyst di Real Vision, ha scritto in un post su X martedì.





Coutts ha descritto le divergenze rialziste settimanali come aventi un “peso reale”, citando il rialzo dei prezzi derivante dai precedenti eventi di divergenza.





L'RSI settimanale misura attualmente 58,3, il livello più alto da quando BTC/USD ha raggiunto il suo ultimo massimo storico di 126.200 dollari nell'ottobre 2025, dopo aver superato un trend di massimi decrescenti. Sui timeframe giornalieri, l'RSI si trova ora in territorio “ipercomprato” a 82,93.





Grafico giornaliero di BTC/USD con dati dell'RSI. Fonte: Cointelegraph/TradingView





I partecipanti al mercato sono divisi sulle implicazioni delle letture giornaliere, che sono le più alte dal novembre 2024. Alcuni ritengono che l'RSI stia lanciando un segnale d'allarme per un'imminente inversione, mentre altri sottolineano che storicamente gli uptrend di Bitcoin sono stati accompagnati da molteplici periodi di “ipercomprato”, quando l'RSI supera 70.





Nella sua ultima analisi, Jonatan Randin, senior market analyst presso la piattaforma di trading crypto PrimeXBT, ha segnalato ulteriori somiglianze con la fine del 2022. All'epoca, l'RSI giornaliero è aumentato da 40 a 90 nell'arco di una singola candela settimanale.





“Un movimento estremo come questo di solito segnala l'inizio di qualcosa di nuovo”, ha detto ai suoi follower su X.





“Non significa necessariamente che il bear market sia finito, ma ci sta dicendo qualcosa. Penso che ciò che sta cercando di dirci è che stiamo per entrare in una nuova fase di questo ciclo.”





Grafico comparativo dell'RSI di BTC/USD. Fonte: Jonatan Randin su X.com





L'RSI stocastico mostra il crossover previsto





In precedenza, Cointelegraph aveva riferito delle aspettative secondo cui l'indicatore RSI stocastico bimensile di Bitcoin avrebbe ripetuto i pattern storici, fornendo un segnale chiaro sulla fine del bear market.





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L'RSI stocastico attribuisce maggiore peso ai movimenti di prezzo più recenti, e il crossover delle sue due linee di trend costitutive funge da segnale di cambiamento verso un trend rialzista. Questo evento si è ora verificato. Tuttavia, l'indicatore ha raggiunto solo 4,81, evitando i minimi macro vicini allo zero che hanno preceduto i crossover precedenti.





Grafico bimensile di BTC/USD con dati dell'RSI stocastico. Fonte: Cointelegraph/TradingView



