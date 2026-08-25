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Scritto da Helen PartzAutoreRecensito da Yohan YuRedattore

Galaxy stima le perdite dell’hack di Coldcard a 1.789 BTC, con l’87% ancora fermo

Ultime notiziePubblicato25 ago 2026

L’ultimo conteggio di Galaxy Research mostra che oltre la metà delle 221 segnalazioni delle vittime dell’hack di Coldcard riguardava perdite individuali superiori a 1 Bitcoin.

La stragrande maggioranza dei Bitcoin rubati nell’hack di Coldcard è ancora ferma, secondo i ricercatori che stanno monitorando uno dei più grandi exploit ai danni di un portafoglio hardware.

Galaxy Research ha attribuito il furto di 1.789,28 Bitcoin da 8.865 indirizzi all’hack di Coldcard, come riportato in un post di lunedì su X di Alex Thorn, responsabile della ricerca di Galaxy. Al momento del furto, i fondi valevano 114,7 milioni di dollari.

Thorn ha affermato che gli aggressori non hanno speso 1.561 Bitcoin, ovvero l’87,3% delle perdite attribuite. I fondi rimangono in indirizzi di raccolta o di deposito controllati dagli aggressori, compresi tutti i Bitcoin rubati durante le prime tre ondate di attacchi.

Thorn ha aggiunto che una parte dei Bitcoin rubati negli attacchi successivi è stata trasferita tramite transazioni CoinJoin, peel chain e altri metodi di offuscamento.

Fonte: Alex Thorn

L’ultimo conteggio si basa in parte su 221 segnalazioni di vittime relative a perdite per 790,72 Bitcoin, pari al 44,2% del totale che Galaxy ha attribuito all’hack. La perdita mediana per segnalazione è stata di 1,04272 Bitcoin, il che significa che oltre la metà dei casi segnalati riguardava perdite superiori a 1 Bitcoin.

I maggiori quantitativi rubati rimangono visibili on-chain in indirizzi controllati dagli aggressori. Galaxy ha condiviso gli indirizzi identificati degli aggressori con exchange di criptovalute, società di compliance e forze dell’ordine, nella speranza che i fondi possano essere congelati qualora raggiungano intermediari centralizzati.

Correlato: Perdite dell’hack di Coldcard: come gli investigatori tracciano i Bitcoin rubati

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