Fonte: Alex Thorn
L’ultimo conteggio si basa in parte su 221 segnalazioni di vittime relative a perdite per 790,72 Bitcoin, pari al 44,2% del totale che Galaxy ha attribuito all’hack. La perdita mediana per segnalazione è stata di 1,04272 Bitcoin, il che significa che oltre la metà dei casi segnalati riguardava perdite superiori a 1 Bitcoin.
I maggiori quantitativi rubati rimangono visibili on-chain in indirizzi controllati dagli aggressori. Galaxy ha condiviso gli indirizzi identificati degli aggressori con exchange di criptovalute, società di compliance e forze dell’ordine, nella speranza che i fondi possano essere congelati qualora raggiungano intermediari centralizzati.
Correlato: Perdite dell’hack di Coldcard: come gli investigatori tracciano i Bitcoin rubati