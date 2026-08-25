Indice Bull Score di Bitcoin. Report di CryptoQuant
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Nonostante i segnali rialzisti, CryptoQuant ha avvertito che il rally potrebbe essere surriscaldato nel breve termine, indicando l’aumento dei profitti dei trader, le pesanti prese di profitto da parte delle balene e un’impennata dei depositi di Bitcoin sugli exchange.
I margini di profitto non realizzati dei trader sono saliti al 20,5%, il livello più alto dal giugno 2025. CryptoQuant ha osservato che Bitcoin è sceso di circa il 30% dopo che l’indicatore aveva raggiunto il 19% all’inizio di maggio, quando BTC veniva scambiato vicino agli 82.000 $.
Secondo il report, le balene detentrici a breve termine hanno realizzato circa 1,2 miliardi di dollari di profitti tra il 20 e il 22 agosto, inclusi i 614 milioni di dollari, un record, del 20 agosto, mentre Bitcoin veniva scambiato tra i 78.000 e i 79.000 $.
Anche gli afflussi di Bitcoin sugli exchange sono saliti a circa 53.000 BTC, il livello più alto da giugno, segnalando che un numero maggiore di monete si sta spostando sulle piattaforme di trading, dove potrebbe essere venduto.
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