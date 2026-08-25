Bitcoin è entrato nelle fasi iniziali di un nuovo mercato rialzista dopo che un rally del 24% ha portato i principali indicatori on-chain e della domanda in territorio rialzista, secondo CryptoQuant.

Il Bull Score della società di analisi è passato da 30 a 80 nell’ultima settimana, raggiungendo il livello più alto dall’ottobre 2025, mentre otto dei 10 indicatori sottostanti dell’indice mostrano ora segnali rialzisti.

Bitcoin (BTC) è salito oltre gli 80.000 $ durante il rally, ma CryptoQuant ha affermato che è necessaria una chiusura settimanale al di sopra della sua media mobile a 365 giorni, attualmente intorno agli 83.000 $, per confermare il passaggio a un nuovo mercato rialzista.

Il cambiamento è stato sostenuto dall’accelerazione della domanda sul mercato spot, mentre la domanda spot e quella sui futures stanno crescendo insieme per la prima volta dall’inizio di ottobre 2025, ha affermato CryptoQuant.

Anche Joel Kruger, strategist di mercato di LMAX Group, ha indicato il massimo di 82.820 $ raggiunto a maggio 2026 come il prossimo livello importante per Bitcoin.

“Una rottura netta al di sopra di quel livello rafforzerebbe l’idea che sia stato ormai raggiunto un minimo significativo del ciclo e sposterebbe l’attenzione verso il prossimo grande movimento oltre i 100.000 $ e, in definitiva, verso il massimo storico del 2025”, ha dichiarato Kruger a Cointelegraph.

Al momento della stesura, Bitcoin veniva scambiato intorno ai 79.000 $, secondo CoinGecko dati.

Indice Bull Score di Bitcoin. Report di CryptoQuant

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Le balene incassano i profitti mentre il rally di Bitcoin accelera

Nonostante i segnali rialzisti, CryptoQuant ha avvertito che il rally potrebbe essere surriscaldato nel breve termine, indicando l’aumento dei profitti dei trader, le pesanti prese di profitto da parte delle balene e un’impennata dei depositi di Bitcoin sugli exchange.

I margini di profitto non realizzati dei trader sono saliti al 20,5%, il livello più alto dal giugno 2025. CryptoQuant ha osservato che Bitcoin è sceso di circa il 30% dopo che l’indicatore aveva raggiunto il 19% all’inizio di maggio, quando BTC veniva scambiato vicino agli 82.000 $.

Secondo il report, le balene detentrici a breve termine hanno realizzato circa 1,2 miliardi di dollari di profitti tra il 20 e il 22 agosto, inclusi i 614 milioni di dollari, un record, del 20 agosto, mentre Bitcoin veniva scambiato tra i 78.000 e i 79.000 $.

Anche gli afflussi di Bitcoin sugli exchange sono saliti a circa 53.000 BTC, il livello più alto da giugno, segnalando che un numero maggiore di monete si sta spostando sulle piattaforme di trading, dove potrebbe essere venduto.

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