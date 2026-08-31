Strive, un gestore patrimoniale quotato in borsa e una società di tesoreria Bitcoin, ha aggiunto 1.800 Bitcoin alle sue partecipazioni la scorsa settimana, accelerando una strategia di accumulo che l’ha portata tra i cinque maggiori detentori aziendali di Bitcoin quotati in borsa al mondo.

La società ha acquistato i Bitcoin (BTC) per circa 143 milioni di dollari tra il 24 e il 28 agosto, pagando un prezzo medio di 79.431 dollari per BTC, incluse commissioni e spese. L’amministratore delegato Matt Cole ha confermato l’acquisizione lunedì.

L’acquisto ha portato le partecipazioni totali di Strive a 23.156 Bitcoin, rispetto ai 21.356 BTC della settimana precedente. Come ha riferito Cointelegraph, la società aveva acquistato 1.110 BTC la settimana precedente per circa 81,5 milioni di dollari, a un prezzo medio di 73.409 dollari per Bitcoin.

Strive ha accelerato l’accumulo di Bitcoin nelle ultime settimane. Adam Livingston, consulente di Saturn Credit, ha osservato che l’ultimo acquisto ha aumentato le partecipazioni della società in Bitcoin di circa l’8,4% in soli cinque giorni lavorativi.

Fonte: Adam Livingston

L'acquisizione ha inoltre portato Strive a superare Bullish, l'exchange di criptovalute e società di infrastrutture per gli asset digitali, diventando il quinto maggiore detentore aziendale di Bitcoin quotato in borsa, secondo i dati del settore.

Gli acquisti aziendali di Bitcoin riprendono con il rimbalzo del prezzo

Gli ultimi acquisti di Strive hanno coinciso con un'ampia ripresa di Bitcoin e del più ampio mercato degli asset digitali iniziata il 19 agosto, quando il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato piani per raddoppiare l'entità di alcuni riacquisti di obbligazioni a lungo termine. La mossa ha contribuito a spingere al ribasso i rendimenti dei Treasury e ha alimentato una ripresa degli asset rischiosi, con Bitcoin in rialzo di oltre il 23% fino a un recente massimo sopra gli 81.000 dollari.

Strive non è l'unica ad aver aumentato i propri acquisti di Bitcoin. Strategy di Michael Saylor, il maggiore detentore aziendale di Bitcoin al mondo, ha annunciato lunedì di aver ripreso ad acquistare BTC per la prima volta da giugno, acquisendo 4.603 Bitcoin a un prezzo medio di 80.318 dollari.

L'acquisto ha riportato le partecipazioni di Strategy sopra gli 845.000 BTC, dopo quattro vendite di Bitcoin da maggio.

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