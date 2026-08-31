Metaplanet, la quarta maggiore tesoreria aziendale in Bitcoin, ha trasferito oggi su Coinbase 4.800 BTC, per un valore di quasi 377 milioni di dollari, alimentando le speculazioni su una possibile vendita delle sue partecipazioni.

Secondo i dati di Arkham Intelligence, oggi Metaplanet ha trasferito 4.800 BTC a Coinbase Prime, dopo aver trasferito 2.000 BTC per un valore di 155,5 milioni di dollari due giorni fa, aver effettuato un’altra serie di trasferimenti tre giorni fa per un totale di 3.331 BTC e un valore di quasi 266 milioni di dollari e, infine, aver spostato 139 BTC per un valore di 11,1 milioni di dollari in un trasferimento risalente a sei giorni fa. In totale, solo questa settimana tali depositi sono ammontati a 10.270 BTC, per un valore di circa 806,3 milioni di dollari.

Il profilo X specializzato in dati blockchain Onchain Lens ha condiviso i dati, suggerendo che Metaplanet abbia trasferito i Bitcoin «probabilmente per venderli». Un altro osservatore del mercato ha affermato invece che la società potrebbe utilizzare l’exchange come custode. Cointelegraph non ha trovato prove conclusive dell’intenzione della società di vendere o meno i Bitcoin.

metaplanet speculation

Fonte: Onchain Lens

Metaplanet è il quarto maggiore detentore corporate di Bitcoin (BTC), con 35.102 BTC per un valore di 2,75 miliardi di dollari nelle sue riserve. Se fosse confermato che si tratta di una vendita, i trasferimenti ridurrebbero le partecipazioni della società di oltre il 29%.

Il rapporto segue la notizia secondo cui la società francese di tesoreria in Bitcoin Capital B sembra muoversi in direzione opposta, avendo annunciato di aver raccolto con successo 21,0 milioni di euro (24,5 milioni di dollari) attraverso un collocamento privato di azioni per acquisire 270 BTC. Tuttavia, Metaplanet segue la tendenza più ampia del settore, con società di tesoreria più piccole che di recente hanno venduto le proprie partecipazioni.