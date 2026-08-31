Fonte: Onchain Lens
Metaplanet è il quarto maggiore detentore corporate di Bitcoin (BTC), con 35.102 BTC per un valore di 2,75 miliardi di dollari nelle sue riserve. Se fosse confermato che si tratta di una vendita, i trasferimenti ridurrebbero le partecipazioni della società di oltre il 29%.
Il rapporto segue la notizia secondo cui la società francese di tesoreria in Bitcoin Capital B sembra muoversi in direzione opposta, avendo annunciato di aver raccolto con successo 21,0 milioni di euro (24,5 milioni di dollari) attraverso un collocamento privato di azioni per acquisire 270 BTC. Tuttavia, Metaplanet segue la tendenza più ampia del settore, con società di tesoreria più piccole che di recente hanno venduto le proprie partecipazioni.