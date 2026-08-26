Bitcoin non ha tentato di superare gli 80.000 dollari dopo che i dati sull’inflazione PCE statunitense di luglio sono risultati leggermente superiori alle attese, mettendo sotto pressione l’oro e gli asset rischiosi.

Bitcoin (BTC) è sceso sotto i 78.000 dollari dopo l’apertura di Wall Street di mercoledì, in seguito alla pubblicazione di dati sull’inflazione statunitense superiori alle attese.

Punti chiave:

Bitcoin subisce un ulteriore ribasso dopo che i dati sull’inflazione PCE statunitense di luglio sono risultati superiori dello 0,1% alle attese.

I mercati attendono la pubblicazione dei risultati del secondo trimestre di Nvidia, il prossimo potenziale catalizzatore di volatilità di mercoledì.

L’analisi del prezzo di BTC mette in guardia su guadagni settimanali superiori al 25% che stanno dando forma a un rally di sollievo in un mercato ribassista.



I dati PCE superiori alle attese mettono sotto pressione Bitcoin

I dati di TradingView hanno rilevato perdite giornaliere del prezzo di BTC fino all’1%, mentre anche le azioni statunitensi hanno aperto in ribasso e l’oro è sceso sotto i 4.600 dollari l’oncia.

Grafico BTC/USD a un'ora. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Il ribasso è seguito alla pubblicazione del dato di luglio sulle Spese per consumi personali (PCE) degli Stati Uniti, noto come indicatore dell'inflazione “preferito” dalla Federal Reserve, che ha raggiunto il 3,7% su base annua, superando il 3,6% previsto.

«Rispetto al mese precedente, l'indice dei prezzi PCE di luglio è aumentato dello 0,2%. Escludendo alimentari ed energia, anche l'indice dei prezzi PCE è aumentato dello 0,2%», ha confermato il comunicato ufficiale del Bureau of Economic Analysis (BEA).

Dati sull’indice PCE statunitense (screenshot). Fonte: BEA

I mercati sono sembrati delusi dai risultati dopo l’inaspettato calo di giugno della crescita del PCE, che ha incluso il loro primo calo mese su mese in sei anni.

«L’inflazione statunitense continua a viaggiare a quasi il doppio dell’obiettivo del 2,0% della Fed», ha risposto la risorsa di trading The Kobeissi Letter in un post su X.

I dati sul PCE arrivano un giorno prima del simposio economico annuale della Fed a Jackson Hole, con il presidente Kevin Warsh chiamato a tenere il discorso principale venerdì.

Gli investitori attendono oggi il rapporto sugli utili del secondo trimestre del colosso tecnologico Nvidia, che dovrebbe portare volatilità a breve termine sugli asset rischiosi. Si prevede che la società registri 92,3 miliardi di dollari di ricavi trimestrali, compresi i ricavi derivanti dalle CPU, che gli analisti di Raymond James prevedono possano crescere dal 3% al 5% del totale di NVDA entro il 2028, ampliando il suo mercato indirizzabile.

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L’analista fissa obiettivi chiave per la chiusura mensile del prezzo di BTC

Esaminando la recente dinamica dei prezzi, gli operatori del mercato di Bitcoin si sono rivolti all’imminente chiusura della candela mensile di agosto.

Esortando alla prudenza, il trader e analista Rekt Capital ha avvertito che BTC/USD rischiava di proseguire la serie di massimi decrescenti in atto dall’ottobre 2025.

«Una chiusura mensile al di sotto della resistenza blu non solo consoliderebbe un altro massimo decrescente macro, ma costruirebbe anche una resistenza convergente in associazione con la tendenza macro ribassista», ha commentato su X, insieme a un grafico che mostrava una linea di tendenza della resistenza inclinata verso il basso.

Grafico BTC/USD a un mese. Fonte: Rekt Capital su X.com

Rekt Capital ha aggiunto che, a meno che il ciclo dei massimi decrescenti non fosse interrotto, il rimbalzo di Bitcoin nell’ultima settimana avrebbe potuto essere ancora classificato come un «rally di sollievo» all’interno del più ampio mercato ribassista. Si è concentrato sulla media mobile esponenziale (EMA) a 50 settimane, a 77.251 dollari, come ulteriore linea di tendenza da riconquistare e mantenere in futuro, dato che l’ultima chiusura mensile di Bitcoin al di sopra di essa risale a ottobre 2025.

Grafico mensile BTC/USD con EMA a 50 settimane. Fonte: Cointelegraph/TradingView