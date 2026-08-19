Nexo lancia in Australia il credito regolamentato garantito da criptovalute
Nexo ha introdotto linee di credito regolamentate garantite da criptovalute, che consentono agli utenti di accedere a liquidità in dollari australiani o stablecoin prendendo in prestito denaro a fronte dei propri asset digitali.
Nexo Australia ha lanciato linee di credito garantite da criptovalute dopo essere diventata rappresentante creditizio ai sensi del National Consumer Credit Protection Act australiano, ha dichiarato la società in un annuncio di martedì condiviso con Cointelegraph.
Le nuove linee di credito consentono ai clienti idonei di prendere in prestito dollari australiani o stablecoin utilizzando le proprie criptovalute come garanzia, senza doverle vendere.
I fondi sono generalmente disponibili entro 24 ore e prevedono rimborsi flessibili, senza una durata fissa né commissioni di apertura. I tassi di interesse variano dallo 0,9% al 21,9%, a seconda della linea di credito e del livello di fidelizzazione del cliente.
I clienti possono scegliere tra linee di credito Smart e Standard, ha dichiarato a Cointelegraph Peter Stanhope, direttore generale di Nexo Australia.
“Le principali differenze riguardano i tassi, la selezione degli asset e il modo in cui vengono gestite le garanzie dei clienti se il loro [rapporto loan-to-value] aumenta”, ha dichiarato Stanhope.
Nexo ha affermato che prendere in prestito denaro a fronte di asset digitali comporta rischi di margin call e liquidazione, il che significa che i clienti potrebbero perdere parte o tutta la loro garanzia se il suo valore diminuisce.
Questo traguardo rende Nexo una delle poche piattaforme crypto a offrire linee di credito regolamentate garantite da criptovalute agli utenti australiani. Nel maggio 2026, Block Earner è diventata la prima società crypto in Australia a ottenere una propria Australian Credit License dall’ASIC.
Nexo Australia è registrata presso l’autorità del Paese preposta alla lotta contro il riciclaggio di denaro, AUSTRAC, come fornitore di servizi di asset virtuali ed è membro dell’Australian Financial Complaints Authority (AFCA).
Rivista: Perché l’opportunità crypto da 17 miliardi di dollari dell’Australia dipende dalla regolamentazione