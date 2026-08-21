Gli ETF Bitcoin attirano 608 milioni di dollari, mentre gli ETF Ether registrano il maggiore afflusso da ottobre

I fondi negoziati in borsa (ETF) spot Bitcoin statunitensi hanno registrato giovedì afflussi netti per 608,3 milioni di dollari, portando gli afflussi settimanali oltre 1,6 miliardi di dollari, mentre gli ETF spot Ether hanno segnato il maggiore afflusso giornaliero da ottobre.

I fondi Bitcoin hanno esteso la loro serie positiva a quattro sessioni consecutive dopo aver attirato 297,6 milioni di dollari lunedì, 189,3 milioni martedì e 517,2 milioni mercoledì, i dati di SoSoValue mostrano .

Gli afflussi netti di agosto hanno raggiunto 2,07 miliardi di dollari fino a giovedì, superando già gli 1,97 miliardi di aprile, il precedente massimo mensile del 2026, con sette sessioni di negoziazione ancora rimanenti. Gli afflussi netti cumulativi ammontavano a 53,4 miliardi di dollari.

Gli afflussi hanno accompagnato un rally continuo dei mercati crypto, mentre Bitcoin veniva scambiato a 75.133 dollari al momento della stesura, venerdì, in rialzo del 7,9% nelle 24 ore precedenti, secondo CoinGecko. Ether ha guadagnato il 4,6%, raggiungendo circa 2.357 dollari.

Gli ETF spot Ether hanno attirato giovedì 220,8 milioni di dollari, il loro maggiore afflusso netto giornaliero nelle 203 sessioni di negoziazione distribuite su 296 giorni di calendario. L’ultima volta che i fondi avevano registrato un afflusso maggiore era stata il 28 ottobre 2025, quando avevano attirato circa 246 milioni di dollari.

I fondi hanno raccolto circa 512,2 milioni di dollari nell’arco di quattro sessioni di negoziazione questa settimana, portando gli afflussi netti di agosto a circa 754,9 milioni di dollari. Le attività nette totali hanno raggiunto 13,58 miliardi di dollari.

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