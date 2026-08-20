Il prezzo di BTC ha recuperato la sua media mobile a 200 giorni per la prima volta in nove mesi, mentre il rally ha acquistato slancio dopo che il Tesoro degli Stati Uniti ha ampliato i riacquisti di obbligazioni.

L’ultimo rally di Bitcoin ha spinto la criptovaluta al di sopra di un indicatore tecnico chiave di lungo periodo per la prima volta in circa nove mesi, offrendo un potenziale segnale che il suo più ampio trend ribassista stia perdendo slancio.

La piattaforma di analisi dei grafici Barchart ha evidenziato giovedì che il prezzo di Bitcoin (BTC) aveva superato la sua media mobile a 200 giorni per la prima volta da novembre 2025, circa un mese dopo che BTC aveva raggiunto un massimo storico superiore a 126.000 dollari.

La media mobile a 200 giorni è ampiamente utilizzata per valutare le tendenze di mercato a più lungo termine, con i movimenti al di sopra dell’indicatore spesso considerati un segnale di slancio rialzista. Una rottura sostenuta al di sopra di questo livello potrebbe quindi suggerire che il trend ribassista durato mesi di Bitcoin stia iniziando a indebolirsi.

Il movimento è arrivato mentre Bitcoin è salito fino a quasi 73.000 dollari giovedì, secondo i dati di TradingView.

Fonte: Barchart

Bitcoin ha guadagnato più del 13% da mercoledì, quando il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato che avrebbe almeno raddoppiato le dimensioni dei riacquisti a sostegno della liquidità per i titoli del Tesoro con scadenze più lunghe, portando il limite massimo da 2 miliardi di dollari ad almeno 4 miliardi di dollari per operazione a partire dal 9 settembre.

L’operazione mira a migliorare la liquidità sulla parte a lunga scadenza del mercato dei Treasury e inizialmente ha spinto i rendimenti a lungo termine al ribasso, contribuendo a rafforzare la propensione al rischio nei mercati finanziari.

Dopo l’annuncio del Tesoro, Geoff Kendrick di Standard Chartered ha affermato che la misura potrebbe aiutare a alimentare un rally più ampio di Bitcoin verso i 100.000 dollari entro la fine dell’anno.

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