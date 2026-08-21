Bitcoin potrebbe avvicinarsi al suo massimo storico di 126.000 dollari prima della fine dell’anno, con una possibile accelerazione della ripresa dopo il 6 ottobre, secondo Geoff Kendrick, responsabile globale della ricerca sugli asset digitali presso Standard Chartered.

Kendrick ha affermato in una nota di venerdì condivisa con Cointelegraph che il recente rally è stato trainato in gran parte dalle liquidazioni di posizioni short, mentre anche gli afflussi negli ETF spot su Bitcoin hanno iniziato a riprendersi. Ha affermato che il basso interesse aperto potrebbe lasciare spazio al ritorno di un numero maggiore di investitori con l’aumento dei prezzi.

«Per la prima volta quest’anno c’è ora il rischio che la mia previsione di fine anno (di 100.000 dollari) sia troppo bassa», ha scritto Kendrick.

In un rapporto del 12 febbraio, Kendrick ha ridotto l’obiettivo di fine anno di Standard Chartered per Bitcoin da 150.000 a 100.000 dollari e quello per Ether da 7.500 a 4.000 dollari. All’epoca, prevedeva che Bitcoin sarebbe sceso intorno ai 50.000 dollari ed Ether a 1.400 dollari prima di recuperare nel resto dell’anno.

Anche altri osservatori del settore hanno indicato segnali che il mercato ribassista potrebbe essere vicino alla fine. Il CEO di Swan Bitcoin, Cory Klippsten, ha affermato che Bitcoin potrebbe toccare il fondo a ottobre, mentre il fondatore di 10x Research, Markus Thielen, ha affermato che una chiusura sopra i 63.000 dollari ad agosto potrebbe confermare il minimo del mercato ribassista.

Bitcoin veniva scambiato a 76.844 dollari al momento della stesura, in rialzo del 24% nell’ultima settimana, secondo i dati.

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