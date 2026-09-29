La società di tesoreria di Ethereum BitMine Immersion Technologies potrebbe raggiungere l’obiettivo di detenere il 5% dell’offerta di Ether entro l’inizio di novembre, se il ritmo recente degli acquisti continuerà.

Una revisione di Cointelegraph dei 12 aggiornamenti settimanali di BitMine pubblicati dal 13 luglio al 28 settembre mostra che la società ha riferito di aver acquisito circa 259.000 Ether (ETH), con una media di circa 21.600 ETH a settimana. BitMine ha riferito di detenere 6.001.302 ETH a domenica, pari al 4,9% dell’offerta di 122,1 milioni di ETH da essa citata.

A questo livello di offerta, il 5% equivarrebbe a circa 6,105 milioni di ETH, lasciando BitMine a circa 103.700 ETH dall’obiettivo. Mantenendo il tasso medio di acquisto delle 12 settimane, la società colmerebbe il divario in circa 4,8 settimane, anche se la stima potrebbe cambiare qualora modificasse il ritmo degli acquisti.

In precedenza BitMine prevedeva di raggiungere il 5% alla fine del 2026 e a maggio ha deliberatamente rallentato gli acquisti.

Cosa succederà dopo che BitMine avrà raggiunto il suo obiettivo del 5%?

In un’intervista ad August Bankless, il presidente di BitMine Tom Lee ha dichiarato che detenere più del 5% potrebbe avere senso se l’utilizzo di Ethereum si espandesse e un numero maggiore di aziende iniziasse a detenere ETH. Tuttavia, ha affermato che BitMine probabilmente riesaminerebbe la questione nel 2027.

Se la società decidesse di rimanere intorno al 5%, Lee ha dichiarato che potrebbe vendere gli ETH generati dalle ricompense di staking per evitare che la propria quota dell’offerta aumenti. Ha affermato che la società non avrebbe bisogno di vendere ETH per la gestione della liquidità e che sarebbe più probabile che trovasse modi produttivi per utilizzare le proprie partecipazioni.

Lee ha inoltre dichiarato che MAVAN, la piattaforma di staking istituzionale di BitMine, gestiva oltre 2 miliardi di dollari in criptovalute provenienti da clienti esterni, mentre la società amplia le proprie attività oltre il semplice accumulo di Ether.

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A luglio, BitMine ha dichiarato di aver generato 45,7 milioni di dollari dallo staking di Ether e dalla validazione nel trimestre terminato il 31 maggio, pari al 98% dei suoi 46,5 milioni di dollari di ricavi totali.

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