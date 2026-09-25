Giovedì gli ETF spot statunitensi su Bitcoin hanno attirato 191 milioni di dollari, mentre gli afflussi giornalieri hanno rallentato per il terzo giorno consecutivo, portando i flussi netti da inizio anno a 787 milioni di dollari.

Gli exchange-traded fund (ETF) spot statunitensi su Bitcoin hanno registrato giovedì afflussi netti per circa 191 milioni di dollari, portando il totale delle sei sessioni oltre i 2,8 miliardi di dollari.

Dopo aver raggiunto un massimo del 2026 di 999 milioni di dollari lunedì, gli afflussi giornalieri sono diminuiti per tre sessioni consecutive, mentre Bitcoin si è ritirato da sopra gli 87.000 dollari. Il totale di giovedì è diminuito dell’81% rispetto a lunedì, secondo i dati di SoSoValue.

L’ultima serie di afflussi ha portato il totale dei fondi da inizio anno a circa 787 milioni di dollari, invertendo un deficit del 2026 di circa 5,5 miliardi di dollari alla fine di giugno. Il solo settembre ha attirato finora 2,56 miliardi di dollari, dopo i 3,52 miliardi di dollari di agosto.

Daily flows in US spot Bitcoin ETFs. Source: SoSoValue

L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock, il più grande ETF spot su Bitcoin statunitense per asset, ha rappresentato circa 163 milioni di dollari degli afflussi di giovedì, secondo i dati di Farside Investors. IBIT ha attirato circa 1,35 miliardi di dollari durante la serie di sei sessioni, ovvero quasi la metà degli afflussi complessivi dei fondi.

Al momento della pubblicazione, Bitcoin era scambiato a 83.807 dollari, in calo dello 0,3% nelle ultime 24 ore, ma ancora in rialzo di circa l’8% negli ultimi sette giorni, secondo CoinGecko.

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