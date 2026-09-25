L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock, il più grande ETF spot su Bitcoin statunitense per asset, ha rappresentato circa 163 milioni di dollari degli afflussi di giovedì, secondo i dati di Farside Investors. IBIT ha attirato circa 1,35 miliardi di dollari durante la serie di sei sessioni, ovvero quasi la metà degli afflussi complessivi dei fondi.
Al momento della pubblicazione, Bitcoin era scambiato a 83.807 dollari, in calo dello 0,3% nelle ultime 24 ore, ma ancora in rialzo di circa l’8% negli ultimi sette giorni, secondo CoinGecko.
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