La società di pagamenti in stablecoin Dtcpay, con sede a Singapore, ha completato un round di finanziamento di Serie A da 25 milioni di dollari dopo aver ottenuto il sostegno del conglomerato giapponese SBI.

Venerdì, SBI Holdings ha dichiarato di aver investito tramite SBI Ventures Asset e il fondo SBI-NTU-Kyobo Digital Innovation Fund, due veicoli di investimento con sede a Singapore gestiti dal gruppo. Né SBI né dtcpay hanno reso noto l’ammontare del contributo di SBI o la valutazione della società.

Dtcpay ha dichiarato che l’investimento ha completato la sua Serie A da 25 milioni di dollari, iniziata con una tranche da 10 milioni di dollari guidata da Vertex Ventures Southeast Asia & India ad aprile. Anche Genedant Capital e l’investitore esistente Kwee Liong Tek hanno partecipato al round. In precedenza, nel giugno 2023, Dtcpay aveva raccolto 16,5 milioni di dollari in finanziamenti pre-Serie A.

La società fornisce infrastrutture che consentono ad aziende e privati di accettare, conservare ed effettuare transazioni in stablecoin e valute fiat. I suoi servizi includono un sistema di conversione in tempo reale da stablecoin a valuta fiat, terminali di pagamento per esercenti e una carta Visa che consente ai clienti di spendere le stablecoin supportate attraverso il circuito della carta.

La società detiene una licenza di Major Payment Institution rilasciata dalla Monetary Authority of Singapore e una licenza di Istituto di moneta elettronica in Lussemburgo.

Dtcpay ha dichiarato che i finanziamenti sosterranno l’espansione della sua rete di esercenti e della sua gamma di prodotti, incluso un portale aziendale rinnovato e nuove funzionalità per i consumatori. Nel frattempo, SBI ha dichiarato che l’investimento sosterrà i suoi sforzi per sviluppare un corridoio per gli asset digitali tra il Giappone e il Sud-est asiatico.

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