Bitwise chiuderà l’ETF su Dogecoin meno di un anno dopo il lancio
BWOW deteneva circa 688.000 dollari di patrimonio netto al 9 settembre. Le negoziazioni dovrebbero terminare il 14 ottobre, con pagamenti in contanti previsti intorno al 22 ottobre.
Bitwise prevede di liquidare a ottobre il suo fondo negoziato in borsa (ETF) su Dogecoin, meno di un anno dopo il lancio del prodotto.
La società di gestione patrimoniale ha dichiarato giovedì che avrebbe chiuso il Bitwise Dogecoin ETF (BWOW) per «ottimizzare la propria gamma di prodotti e rispondere all’evoluzione delle esigenze degli investitori».
Al 9 settembre BWOW aveva circa 688.000 dollari di patrimonio netto, secondo i dati del fondo di Bitwise. La società aveva annunciato il lancio il 25 novembre 2025.
L’ultimo giorno di negoziazione del fondo sul NYSE Arca dovrebbe essere il 14 ottobre. Gli azionisti potranno vendere le proprie quote fino a quella sessione, dopodiché il fondo cesserà le operazioni.
Bitwise prevede di convertire in contanti le disponibilità del fondo in Dogecoin (DOGE) il 14 ottobre e di interrompere la creazione di nuove quote prima dell’apertura del mercato il 15 ottobre.
Gli azionisti rimanenti riceveranno contanti in base al valore patrimoniale netto delle loro quote il 21 ottobre, con pagamenti previsti il 22 ottobre o intorno a tale data. Secondo l’avviso di chiusura, i rimborsi avverranno automaticamente tramite i broker degli azionisti o altri intermediari finanziari.
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