Bitcoin (BTC) registra la prima chiusura settimanale sopra gli 80.000 dollari dall’inizio di maggio, mentre si addensano nubi sulle prospettive dell’inflazione negli Stati Uniti.





Punti chiave:





I dati sull’inflazione PPI e CPI degli Stati Uniti sono attesi questa settimana, prima della decisione della Fed del 16 settembre sulle variazioni dei tassi d’interesse.

In mezzo a interventi valutari record, un’analisi avverte che il Giappone potrebbe non essere in grado di vendere titoli del Tesoro statunitensi per contribuire a stabilizzare lo yen in futuro.

L’indicatore supertrend di Bitcoin lancia il suo primo segnale di “acquisto” dalla fine del 2025, replicando la precedente ripresa del mercato ribassista.





CPI e PPI in arrivo, mentre i mercati prevedono un rialzo dei tassi dello 0,25%





I dati sull’inflazione statunitense tornano in primo piano questa settimana dopo che dati occupazionali a sorpresa hanno messo sotto pressione le criptovalute e gli asset rischiosi. I dati di agosto dell’Indice dei prezzi alla produzione (PPI) e dell’Indice dei prezzi al consumo (CPI) saranno pubblicati rispettivamente giovedì e venerdì.





Il CPI ha rispettato le aspettative del mercato allo 0,1% su base mensile e al 3,4% su base annua il mese scorso, proseguendo i risultati di giugno più deboli del previsto. Sebbene i dati delineino un quadro positivo per l’inflazione, Kevin Warsh, presidente della Federal Reserve statunitense, ha dichiarato che questi dati da soli non sostenevano la necessità di riconsiderare la politica finanziaria.





«Ciascuna di queste misure generali dell’inflazione è diminuita significativamente rispetto ai massimi di alcuni anni fa, ma i progressi degli ultimi due anni sono stati più modesti e, sebbene le letture del PCE e del CPI di questa estate siano state migliori del previsto, non mi indicano che le tendenze sottostanti siano migliorate in modo significativo», ha dichiarato al simposio economico di Jackson Hole alla fine di agosto, riferendosi all’indicatore «preferito» dalla Fed per l’inflazione, l’indice delle Spese per consumi personali (PCE).





In risposta al discorso, i mercati hanno prezzato una maggiore probabilità di rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve nella prossima riunione del 16 settembre. Gli ultimi dati del FedWatch Tool di CME Group mostrano che il consenso propende per un rialzo dei tassi dello 0,25%, con una probabilità del 58,4%.





Confronto delle probabilità relative al tasso obiettivo della Fed per la riunione del FOMC di settembre (screenshot). Fonte: CME Group





I timori di aumenti dei tassi sono stati alimentati anche dai dati sui salari non agricoli della scorsa settimana, che si sono rivelati molto più solidi del previsto e includevano revisioni al rialzo delle cifre precedenti. L'economia statunitense ha creato 162.000 posti di lavoro ad agosto, contro una stima precedente di 56.000.





Un mercato del lavoro più solido riduce la necessità che la Fed allenti la propria politica, rafforzando la possibilità di aumenti dei tassi, mentre l'inflazione core resta al di sopra dell'obiettivo del 2%. I mercati hanno mantenuto una prospettiva restrittiva sui tassi. Ciò nonostante il governatore della Fed Christopher Waller abbia espresso sostegno alla prosecuzione della pausa negli aumenti dei tassi e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia rinnovato la scorsa settimana le pressioni sulla Fed affinché attuasse tagli dei tassi.





“Il Consiglio della Fed, con il suo grande nuovo leader, deve darsi una regolata: PER UNA VOLTA SIATE PATRIOTI. Gli alti tassi d'interesse mettono gli Stati Uniti d'America in una posizione di grande svantaggio, ⁠e non permetterò che ciò accada!” ha scritto in un post su Truth Social.





Sia il PPI sia il CPI possono modificare le prospettive prima della riunione, mentre la volatilità del mercato delle criptovalute accompagna spesso la pubblicazione dei dati sull'inflazione.





Commentando la situazione, la società di analisi e trading Mosaic Asset Company ha osservato che i solidi dati sull'occupazione potrebbero comunque offrire un risvolto positivo per le azioni.





“Sebbene la reazione istintiva sia incentrata sulle prospettive dei tassi, vale la pena ricordare che le buone notizie per l'economia dovrebbero essere buone notizie per gli utili societari. Il rapporto sull'occupazione si aggiunge ai dati recenti che indicano un'economia in espansione a ritmo sostenuto, cosa che dovrebbe sostenere il mercato rialzista guardando al futuro”, ha scritto nell'analisi pubblicata nel fine settimana.





Mosaic ha avvertito che la stagionalità potrebbe aggiungere un ulteriore ostacolo: settembre è tradizionalmente il mese peggiore per la performance delle azioni, mentre le elezioni di metà mandato statunitensi di novembre dovrebbero rendere le condizioni più volatili in vista del quarto trimestre.





Gli interventi sullo yen giapponese raggiungono livelli record





I trader si concentrano sullo yen giapponese, mentre i nuovi dati governativi rivelano l'entità dei suoi interventi valutari record.





Lunedì, il Ministero delle Finanze giapponese ha riferito che le sue riserve valutarie erano diminuite di 79,57 miliardi di dollari dalla fine di luglio, nel contesto di un intervento valutario record sullo yen. Di conseguenza, la valuta giapponese si è rafforzata fino a quota 155 contro il dollaro statunitense, mantenendosi comunque su quel livello durante la sessione di trading asiatica di lunedì.





“Il Giappone potrebbe aver utilizzato sia titoli esteri sia depositi, ma molto probabilmente ha venduto titoli del Tesoro statunitense”, Atsushi Takeda, capo economista dell'Itochu Research Institute, ha dichiarato a Bloomberg.





Grafico giornaliero USD/JPY. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Il movimento potrebbe avere implicazioni che vanno oltre lo yen, con i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi già sotto pressione sulla parte lunga della curva, spingendo il Tesoro ad annunciare misure di emergenza a partire dal 9 settembre. La vendita di Treasury statunitensi da parte del Giappone per finanziare futuri interventi potrebbe suscitare una reazione negativa da Washington, mettendo la Bank of Japan (BOJ) in difficoltà qualora la debolezza dello yen dovesse tornare.





«Ciò renderebbe difficile per il ministero e la Bank of Japan agire in futuro», ha aggiunto Akari Nishimura, economista del Japan Research Institute.





Probabilità di Polymarket sulla decisione della BOJ sui tassi del 18 settembre. Fonte: Polymarket





I trader ora scontano un rialzo dei tassi d’interesse da parte della BOJ a settembre, con i tassi di riferimento già al loro livello più alto dal 1995, all’1,0%. Attualmente, i dati di Polymarket indicano una probabilità del 98% di un aumento dello 0,25%.





I mercati delle criptovalute rimangono altamente sensibili ai movimenti di USD/JPY e alle notizie correlate, a causa del potenziale impatto a più lungo termine sul carry trade dello yen e sulle tendenze della liquidità.





L’attività sul mercato spot di Bitcoin è ancora carente





Secondo l’analisi, Bitcoin necessita ancora di una maggiore partecipazione sul mercato spot per uscire dall’attuale intervallo a breve termine, incentrato sugli 80.000 dollari.





La piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant osserva che la volatilità al rialzo registrata nell’ultima settimana è stata accompagnata da bruschi aumenti dell’open interest (OI) sulle piattaforme di derivati. Ciò indica che i trader di derivati stanno determinando movimenti improvvisi dei prezzi.





«L’open interest aggregato è aumentato da 25,2 miliardi di dollari a 27,53 miliardi: +2,3 miliardi (+9,24%) in una singola sessione. Sul timeframe orario, il prezzo e l’OI hanno iniziato ad aumentare quasi simultaneamente intorno alle 09:00 UTC, indicando un forte afflusso di nuove posizioni», ha riferito CryptoQuant in merito a un precedente movimento di prezzo del 3 settembre, quando BTC/USD è salito l’ultima volta sopra gli 82.000 dollari.





CryptoQuant ha osservato che il realized cap di Bitcoin — il valore aggregato dell’offerta di BTC misurato in base al prezzo al quale si è mosso l’ultima volta on-chain — non ha tenuto il passo con i movimenti dell’OI.





«La conclusione è chiara: il rialzo ha visto una partecipazione spot/on-chain, ma il principale motore sono stati i derivati. L’espansione dell’OI, gli acquisti aggressivi, il funding positivo e l’aumento della leva hanno creato una struttura molto più dipendente dai futures che dal capitale on-chain realizzato», ha proseguito.

Cointelegraph ha precedentemente riferito che la mancanza di domanda spot rappresenta un importante ostacolo a un cambiamento sostenuto della tendenza del prezzo di BTC. Quando il mese scorso BTC/USD ha riportato gli investitori in profitto netto, le prese di profitto sono aumentate.





CryptoQuant avverte che la domanda spot rimane negativa, con valori che divergono sempre più da quelli dei futures su base mobile a 30 giorni.





«Mentre la domanda dei futures sta alimentando il rialzo, la domanda spot continua a mostrare una tendenza negativa. Non è un buon segnale, poiché non può esserci un rialzo sostenuto senza domanda spot. Nonostante il rimbalzo, il deflusso di $BTC spot è ulteriormente aumentato», ha commentato.





Confronto della crescita della domanda di Bitcoin (screenshot). Fonte: CryptoQuant





La scorsa settimana, Cointelegraph ha riferito del ritorno della domanda apparente negativa, che riflette il fatto che la crescita dell’offerta dormiente di BTC ha superato le nuove emissioni.





Il prezzo di Bitcoin segna la prima chiusura settimanale sopra gli 80.000 dollari in quattro mesi





Domenica Bitcoin ha sfiorato gli 80.000 dollari, segnando la chiusura settimanale più alta dal periodo della settimana dell’11 maggio, secondo i dati di TradingView.





Grafico BTC/USD a una settimana. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Il livello degli 80.000 $ rimane tuttavia un supporto sfuggente: i rialzisti non riescono a mantenersi costantemente al di sopra, mentre la liquidità sul lato delle vendite si accumula immediatamente sopra questo livello. Gli ultimi dati di CoinGlass mostrano una concentrazione della liquidità intorno agli 80.560 $, formando una spessa barriera di resistenza che mantiene BTC/USD confinato in un intervallo ristretto.





Mappa delle liquidazioni di BTC. Fonte: CoinGlass





Il mese scorso, la piattaforma di analisi on-chain Glassnode ha indicato le ampie fasce di liquidità come fondamentali per determinare l’andamento del prezzo di Bitcoin nel lungo periodo, evidenziando in particolare un’ulteriore fascia tra 83.000 e 86.000 dollari.





«Sebbene l’impulso rialzista abbia consumato gli ordini short lungo il suo percorso, si è fermato prima del denso gruppo di liquidazioni short situato tra 83.000 e 86.000 dollari», ha scritto nell’ultima edizione della sua newsletter periodica, The Week Onchain.





«Al di sotto del prezzo spot, il movimento ha lasciato intatta una fascia di liquidità per le liquidazioni long tra 60.000 e 63.000 dollari. Ora il prezzo viene scambiato tra questi due limiti.»





Mappa delle liquidazioni dei futures su Bitcoin. Fonte: Glassnode





Nel frattempo, gli operatori di mercato stanno valutando in quale direzione potrebbe evolvere l’attuale fase di consolidamento, aprendo la strada a nuovi rialzi. Jesse Olson, sviluppatore della suite di trading Markets Sniper, ritiene che BTC/USD stia ripetendo un pattern grafico rialzista dell’agosto 2023, con 76.000 dollari ora nel mirino come punto di inversione locale.





Grafico giornaliero di BTC/USD. Fonte: Jesse Olson su X.com



Il segnale rialzista del supertrend di Bitcoin ricalca la ripresa dell’inizio del 2023





La chiusura settimanale di domenica ha visto un classico indicatore del trend del prezzo di BTC passare al verde per la prima volta da novembre 2025.





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Sui timeframe settimanali, BTC/USD ha chiuso al di sopra della sua linea supertrend, producendo un segnale di “acquisto”. Il supertrend utilizza i dati dell’average true range (ATR) e un moltiplicatore per calcolare un semplice segnale di acquisto e vendita, misurato in base alla sua interazione con la linea supertrend.





I timeframe settimanali attirano particolare attenzione da parte dei trader di Bitcoin, poiché una chiusura al di sopra della linea supertrend non si è mai verificata durante un mercato ribassista. L’ultima volta che il supertrend è passato dal rosso al verde è stata a metà gennaio 2023, quando erano già trascorsi due mesi dall’ultimo minimo di Bitcoin in un mercato ribassista, pari a 15.600 dollari. Al contrario, il passaggio dell’indicatore dal verde al rosso ha preceduto l’ inizio di prolungati trend ribassisti.





Grafico settimanale di BTC/USD con dati del supertrend. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Il segnale si aggiunge a una serie crescente di indicatori che ha infuso fiducia in alcuni, convinti che Bitcoin abbia già toccato il minimo macro a 57.000 dollari. Ad agosto, BTC/USD ha chiuso al di sopra della sua media mobile esponenziale (EMA) a 50 settimane per la prima volta dalla fine del 2025 — un evento che storicamente è stato cruciale per un’inversione rialzista di lungo periodo del trend dei prezzi.



