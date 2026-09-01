Mailer di Protect Progress PAC a sostegno di Jake Auchincloss. Fonte: Jason Poulos
La spesa di 189.000 dollari ha segnato l’ultimo tentativo di Fairshake di influenzare le elezioni del 2026 attraverso media e pubblicità non collegati alle posizioni dei candidati su crypto e blockchain. Dopo che il PAC e le sue affiliate avevano speso circa 3,6 milioni di dollari per le corse alla Camera e al Senato in Alaska, Florida e Wyoming ad agosto, Fairshake ha riferito di avere 122 milioni di dollari in contanti disponibili in vista delle elezioni di metà mandato del 2026.
“Con decine di vittorie nelle corse alla Camera e al Senato in tutto il Paese e 122 milioni di dollari pronti per l’autunno, non stiamo rallentando in vista di novembre”, ha dichiarato ad agosto il portavoce di Fairshake Geoff Vetter.
Il Massachusetts sarà uno degli ultimi Stati Uniti a tenere le primarie, con poco più di due mesi prima delle elezioni generali. New Hampshire, Rhode Island e Delaware hanno tutti in programma di tenere le primarie a settembre.
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