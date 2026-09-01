Un’affiliata del comitato di azione politica (PAC) Fairshake, responsabile di aver investito oltre 130 milioni di dollari in pubblicità e media durante il ciclo elettorale del 2024, sostiene almeno un candidato alle primarie di martedì in Massachusetts.

Secondo i registri della Federal Election Commission (FEC) aggiornati a martedì, il Protect Progress PAC, un’affiliata di Fairshake, ha speso poco più di 189.000 dollari in media a sostegno del deputato Jake Auchincloss, candidato alla rielezione nel 4° distretto congressuale del Massachusetts. Secondo il candidato democratico Jason Poulos, parte dei fondi è stata utilizzata per creare “mailer pieni di spazzatura generati dall’IA” a sostegno di Auchincloss in vista delle primarie del Massachusetts, in programma martedì.

In una lettera del 16 agosto, Poulos ha esortato il deputato democratico a “rinnegare pubblicamente” gli sforzi di Protect Progress volti potenzialmente a influenzare le primarie e le elezioni generali. Il candidato ha affermato che Auchincloss aveva accettato direttamente 77.500 dollari da “fonti dell’industria delle criptovalute” dal 2020, indicando il voto del deputato del Massachusetts a favore del Digital Asset Market Clarity Act nel luglio 2025 — un disegno di legge sulla struttura del mercato che non è stato convertito in legge, poiché è in attesa di esame al Senato.

Mailer di Protect Progress PAC a sostegno di Jake Auchincloss. Fonte: Jason Poulos

La spesa di 189.000 dollari ha segnato l’ultimo tentativo di Fairshake di influenzare le elezioni del 2026 attraverso media e pubblicità non collegati alle posizioni dei candidati su crypto e blockchain. Dopo che il PAC e le sue affiliate avevano speso circa 3,6 milioni di dollari per le corse alla Camera e al Senato in Alaska, Florida e Wyoming ad agosto, Fairshake ha riferito di avere 122 milioni di dollari in contanti disponibili in vista delle elezioni di metà mandato del 2026.

“Con decine di vittorie nelle corse alla Camera e al Senato in tutto il Paese e 122 milioni di dollari pronti per l’autunno, non stiamo rallentando in vista di novembre”, ha dichiarato ad agosto il portavoce di Fairshake Geoff Vetter.

Il Massachusetts sarà uno degli ultimi Stati Uniti a tenere le primarie, con poco più di due mesi prima delle elezioni generali. New Hampshire, Rhode Island e Delaware hanno tutti in programma di tenere le primarie a settembre.

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