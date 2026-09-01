La proposta modernizzerebbe norme rimaste in gran parte invariate dagli anni 1980, affrontando la tenuta dei registri basata sulla blockchain, i titoli tokenizzati e un’infrastruttura di mercato sempre più automatizzata.

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha proposto di riformare radicalmente le norme, vecchie di decenni, che disciplinano gli agenti di trasferimento, mentre la tenuta dei registri basata sulla blockchain e i titoli tokenizzati acquistano sempre maggiore rilievo nei mercati statunitensi.

La proposta aggiornerebbe i requisiti relativi a registrazione, tenuta dei registri, salvaguardia e trasferimenti di titoli, introducendo al contempo nuove norme mirate ai rischi emergenti da un’infrastruttura di mercato sempre più digitale e automatizzata.

«Gli operatori di mercato stanno cercando attivamente di introdurre nel mercato statunitense agenti di trasferimento nativi della blockchain, o “on-chain”», ha dichiarato la SEC, indicando modelli per la tenuta dei registri basata sulla blockchain, l’amministrazione tokenizzata dei fondi e l’interoperabilità tra blockchain.

L’agenzia ha dichiarato che il quadro normativo esistente non affronta adeguatamente questi sviluppi, in particolare i rischi legati alla cybersicurezza, alla resilienza operativa e alla salvaguardia dei titoli e dei registri degli investitori.

In base alla proposta, gli agenti di trasferimento dovrebbero far fronte a requisiti di rendicontazione ampliati e a nuovi standard di conformità, comprese norme che disciplinano le diciture restrittive sui titoli e l’utilizzo di fornitori di servizi terzi.

Norme proposte dalla SEC sugli agenti di trasferimento. Fonte: SEC

La SEC ha dichiarato che le proprie norme sugli agenti di trasferimento non sono state aggiornate sostanzialmente dalla fine degli anni 1970 e dall’inizio degli anni 1980, quando il settore si basava ancora in larga misura su certificati cartacei e sulla tenuta manuale dei registri.

L’autorità di regolamentazione ha chiesto commenti pubblici sulle modifiche proposte, con osservazioni da presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione della proposta nel Federal Register.

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La SEC persegue modifiche più ampie alle norme sui titoli

La SEC «si è posta l’obiettivo di semplificare le proprie norme», secondo un’ analisi dello studio legale Cahill Gordon & Reindel inviata ai clienti martedì.

A maggio, la SEC ha proposto tre importanti modifiche alle norme sulle società quotate. Le proposte consentirebbero alle società di optare per una rendicontazione semestrale, semplificherebbero l’attuale sistema di classificazione degli emittenti ed estenderebbero l’accesso alle offerte di titoli registrate secondo procedure semplificate.

La scorsa settimana, la SEC ha inviato alla Casa Bianca per una revisione una proposta di riforma delle norme sulla custodia per i consulenti d’investimento e le società d’investimento, con possibili modifiche riguardanti il modo in cui le imprese detengono le criptovalute per i clienti. Le modifiche potrebbero fornire standard più chiari sulle modalità con cui i consulenti d’investimento e i fondi custodiscono gli asset digitali rispettando al contempo le norme federali sui titoli.

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