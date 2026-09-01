Norme proposte dalla SEC sugli agenti di trasferimento. Fonte: SEC
La SEC ha dichiarato che le proprie norme sugli agenti di trasferimento non sono state aggiornate sostanzialmente dalla fine degli anni 1970 e dall’inizio degli anni 1980, quando il settore si basava ancora in larga misura su certificati cartacei e sulla tenuta manuale dei registri.
L’autorità di regolamentazione ha chiesto commenti pubblici sulle modifiche proposte, con osservazioni da presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione della proposta nel Federal Register.
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La SEC «si è posta l’obiettivo di semplificare le proprie norme», secondo un’ analisi dello studio legale Cahill Gordon & Reindel inviata ai clienti martedì.
A maggio, la SEC ha proposto tre importanti modifiche alle norme sulle società quotate. Le proposte consentirebbero alle società di optare per una rendicontazione semestrale, semplificherebbero l’attuale sistema di classificazione degli emittenti ed estenderebbero l’accesso alle offerte di titoli registrate secondo procedure semplificate.
La scorsa settimana, la SEC ha inviato alla Casa Bianca per una revisione una proposta di riforma delle norme sulla custodia per i consulenti d’investimento e le società d’investimento, con possibili modifiche riguardanti il modo in cui le imprese detengono le criptovalute per i clienti. Le modifiche potrebbero fornire standard più chiari sulle modalità con cui i consulenti d’investimento e i fondi custodiscono gli asset digitali rispettando al contempo le norme federali sui titoli.
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