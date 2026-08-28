Chelsea FC ottiene uno sponsor stablecoin dopo l’avvertimento della FCA britannica ai club

Circle, l’emittente della stablecoin USDC, sarà il nuovo sponsor del Chelsea Football Club, appena pochi mesi dopo che l’autorità di vigilanza finanziaria britannica aveva messo in guardia da «accordi di sponsorizzazione discutibili con società finanziarie non autorizzate», comprese aziende crypto.

In un annuncio di venerdì, Circle ha dichiarato che il suo nome e USDC sarebbero comparsi sulle maglie dei giocatori del Chelsea FC nella stagione 2026/2027. L'accordo di partnership tra il club calcistico e la società di asset digitali è stato raggiunto circa tre mesi dopo che la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha dichiarato di aver inviato lettere di avvertimento ai club della Premier League, potenzialmente incluso il Chelsea.

Le lettere riguardavano società «non autorizzate», comprese aziende crypto, che utilizzavano accordi di sponsorizzazione per rivolgersi ai tifosi di calcio, rischiando potenzialmente di violare le leggi britanniche sui servizi finanziari.

«Milioni di tifosi di calcio si fidano dello stemma del loro club», ha dichiarato Lucy Castledine, direttrice degli investimenti dei consumatori della FCA. «I club non dovrebbero permettere alle società finanziarie non autorizzate di sfruttare questa fiducia mettendo prodotti potenzialmente loschi davanti a milioni di tifosi».

Circle UK Trading Limited, la filiale britannica della società, è iscritta dal 2018 nell’elenco delle società autorizzate dalla FCA a fornire determinati servizi finanziari ai residenti. Anche le stablecoin come USDC sono legali nel Paese, sebbene i legislatori stiano lavorando per istituire un quadro normativo completo per gli asset digitali.

È significativo che, sebbene Circle abbia dichiarato che USDC era «emessa da alcune affiliate regolamentate», la stablecoin «non era emessa né regolamentata ai sensi delle leggi del Regno Unito». Cointelegraph ha contattato Circle e la FCA per un commento, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

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