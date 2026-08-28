Il presidente del Comitato olimpico polacco Radosław Piesiewicz è stato incriminato mentre i procuratori indagano sui suoi legami con l’exchange di criptovalute fallito Zondacrypto.

I procuratori polacchi hanno incriminato il capo del Comitato olimpico polacco nell’ambito di un’inchiesta legata all’exchange di criptovalute ormai fallito Zondacrypto.

Le autorità hanno fermato il presidente del Comitato, Radosław Piesiewicz, in relazione all’inchiesta su Zondacrypto, ha annunciato in un post su X pubblicato giovedì il ministro della Giustizia e procuratore generale polacco Waldemar Żurek.

In seguito Żurek ha dichiarato che i procuratori hanno incriminato Piesiewicz ai sensi di due disposizioni del codice penale polacco, relative alle accuse di traffico di influenze e di aver favorito alcuni creditori rispetto ad altri mentre si trovava in stato di insolvenza.

Secondo l’emittente locale TVP World, le accuse includono il recupero da parte di Piesiewicz di tutto il denaro che aveva investito tramite Zondacrypto, mentre migliaia di altri clienti non potevano ritirare i propri fondi. L’exchange è diventato sponsor generale del Comitato olimpico polacco nell’ottobre 2025.

Fonte: Zondacrypto

La detenzione di Piesiewicz segna uno dei primi arresti nell'indagine su Zondacrypto. L'exchange ha interrotto le contrattazioni ad aprile nel pieno di una crisi di liquidità, più o meno nello stesso periodo in cui l'allora CEO Przemysław Kral ha dichiarato che non poteva accedere a un wallet contenente circa 4.500 Bitcoin poiché non disponeva delle chiavi private.

Secondo quanto riferito, Kral è stato accusato di aver partecipato a una frode su vasta scala e sta collaborando con gli investigatori nel tentativo di ottenere una pena ridotta.

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