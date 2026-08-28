Fonte: Zondacrypto
La detenzione di Piesiewicz segna uno dei primi arresti nell'indagine su Zondacrypto. L'exchange ha interrotto le contrattazioni ad aprile nel pieno di una crisi di liquidità, più o meno nello stesso periodo in cui l'allora CEO Przemysław Kral ha dichiarato che non poteva accedere a un wallet contenente circa 4.500 Bitcoin poiché non disponeva delle chiavi private.
Secondo quanto riferito, Kral è stato accusato di aver partecipato a una frode su vasta scala e sta collaborando con gli investigatori nel tentativo di ottenere una pena ridotta.
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