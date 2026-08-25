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Scritto da Yohan YuRedattoreRecensito da Robert LakinRedattore

Shipyard riduce gradualmente il lavoro su IPFS dopo la fine dei finanziamenti da parte di Protocol Labs

Ultime notiziePubblicato25 ago 2026

La perdita dei finanziamenti lascia il software dell’InterPlanetary File System senza manutentori dedicati e mette il futuro di importanti servizi pubblici nelle mani di Protocol Labs.

Il manutentore dell’InterPlanetary File System (IPFS), Shipyard, ridurrà gradualmente le proprie attività di ingegneria, manutenzione e infrastruttura il 30 settembre, dopo che Protocol Labs ha rifiutato di rinnovare i finanziamenti.

La perdita dei finanziamenti lascerà progetti tra cui Kubo, Helia, Boxo, Rainbow, IPFS Desktop e IPFS Companion senza manutentori dedicati, Shipyard ha dichiarato in un post sul blog pubblicato lunedì.

IPFS è un protocollo open source per archiviare e condividere dati attraverso reti peer-to-peer. Protocol Labs è un’organizzazione di ricerca e sviluppo che ha creato IPFS e Filecoin, una rete blockchain progettata per incentivare l’archiviazione decentralizzata dei dati.

Il collettivo di ingegneri cesserà di gestire le infrastrutture pubbliche, tra cui ipfs.io, dweb.link, delegated-ipfs.dev e i nodi bootstrap di IPFS. Secondo Shipyard, Protocol Labs possiede i domini e le infrastrutture associate e ne determinerà il futuro.

IPFS non sta chiudendo, ma la cessazione graduale delle attività di Shipyard elimina la gestione dedicata di molte implementazioni e servizi popolari, a meno che non subentrino altri manutentori.

Molly Mackinlay, responsabile di ingegneria e ricerca presso Protocol Labs, ha dichiarato in una discussione su un forum online che IPFS sarebbe passato a una “gestione più leggera” attraverso sovvenzioni della IPFS Foundation a singoli manutentori. Ha aggiunto che lo sviluppo sarebbe proseguito su infrastrutture pubbliche decentralizzate.

Shipyard è stata fondata nel 2024 come collettivo indipendente di sviluppatori di IPFS di lunga data che in precedenza lavoravano presso Protocol Labs.

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