Il manutentore dell’InterPlanetary File System (IPFS), Shipyard, ridurrà gradualmente le proprie attività di ingegneria, manutenzione e infrastruttura il 30 settembre, dopo che Protocol Labs ha rifiutato di rinnovare i finanziamenti.

La perdita dei finanziamenti lascerà progetti tra cui Kubo, Helia, Boxo, Rainbow, IPFS Desktop e IPFS Companion senza manutentori dedicati, Shipyard ha dichiarato in un post sul blog pubblicato lunedì.

IPFS è un protocollo open source per archiviare e condividere dati attraverso reti peer-to-peer. Protocol Labs è un’organizzazione di ricerca e sviluppo che ha creato IPFS e Filecoin, una rete blockchain progettata per incentivare l’archiviazione decentralizzata dei dati.

Il collettivo di ingegneri cesserà di gestire le infrastrutture pubbliche, tra cui ipfs.io, dweb.link, delegated-ipfs.dev e i nodi bootstrap di IPFS. Secondo Shipyard, Protocol Labs possiede i domini e le infrastrutture associate e ne determinerà il futuro.

IPFS non sta chiudendo, ma la cessazione graduale delle attività di Shipyard elimina la gestione dedicata di molte implementazioni e servizi popolari, a meno che non subentrino altri manutentori.

Molly Mackinlay, responsabile di ingegneria e ricerca presso Protocol Labs, ha dichiarato in una discussione su un forum online che IPFS sarebbe passato a una “gestione più leggera” attraverso sovvenzioni della IPFS Foundation a singoli manutentori. Ha aggiunto che lo sviluppo sarebbe proseguito su infrastrutture pubbliche decentralizzate.

Shipyard è stata fondata nel 2024 come collettivo indipendente di sviluppatori di IPFS di lunga data che in precedenza lavoravano presso Protocol Labs.

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