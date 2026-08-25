BNB Chain attiva l’hard fork Pasteur su BSC, colmando le lacune nella sicurezza dei bridge e dei validatori e puntando a una maggiore capacità transazionale.

BNB Smart Chain (BSC) ha attivato martedì l’hard fork Pasteur, colmando le lacune nella verifica dei bridge e nell’autorizzazione dei validatori e introducendo al contempo un nuovo percorso pensato per inserire più transazioni in ciascun blocco.

In un post di martedì, BNB Chain ha confermato che Pasteur era attivo sulla mainnet di BSC. Il team ha dichiarato che l’aggiornamento rafforza la sicurezza dei bridge, dello staking e della governance della rete, offrendo al contempo ai blocchi una maggiore capacità senza modificare il loro tempo di 450 millisecondi.

L’aggiornamento combina tre BNB Evolution Proposals. La BEP-682 rifiuta le voci duplicate dei validatori durante la verifica dei light block cross-chain, mentre la BEP-695 rafforza i controlli relativi alla rotazione delle chiavi dei validatori, allo slashing e al voto di governance. La BEP-675 modifica il modo in cui i builder specializzati inviano i blocchi ai validatori.

L’aggiornamento impedisce che i validatori vengano conteggiati più di una volta nelle approvazioni dei bridge, rimuove l’autorità dalle vecchie chiavi dei validatori e impedisce agli indirizzi soggetti a restrizioni di votare, puntando al contempo a inserire più transazioni nei blocchi nei periodi di maggiore attività.

Pasteur punta a blocchi più pieni

Con il precedente percorso di creazione dei blocchi di BSC, un builder eseguiva le transazioni prima di inviare un blocco proposto, e il validatore le eseguiva nuovamente prima di firmarlo. BNB Chain ha dichiarato che questo lavoro ripetuto sottraeva tempo ai builder che operavano entro la finestra temporale dei blocchi della rete, lasciando talvolta i blocchi parzialmente vuoti.

La BEP-675 consente ai builder di inviare blocchi che hanno già eseguito. I validatori verificano il blocco proposto rispetto alle regole del consenso, lo firmano e lo trasmettono, quindi completano successivamente la verifica completa dell’esecuzione. I builder possono anche continuare a utilizzare il percorso precedente, in base al quale i validatori eseguono le transazioni prima di firmare.

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Nei test condotti su QANet, un ambiente interno progettato per rispecchiare i validatori distribuiti geograficamente di BSC, il nuovo percorso ha aumentato il throughput di circa l’88%, passando da 1.237 a 2.324 transazioni al secondo. Il gas medio utilizzato per blocco è passato da 46,35 milioni a 84,15 milioni, mentre l’intervallo tra i blocchi e il limite di gas di 100 milioni sono rimasti invariati.

I dati provenivano da un carico di lavoro di test controllato e non rappresentavano misurazioni della mainnet.

Pasteur segue precedenti aggiornamenti incentrati sulla riduzione dei tempi dei blocchi. L’hard fork Maxwell di BSC ha ridotto il suo tempo medio dei blocchi da 1,5 secondi a circa 0,8 secondi nel giugno 2025, mentre BNB Chain ha dichiarato che il successivo aggiornamento Fermi lo ha portato a 450 millisecondi.

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