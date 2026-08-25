Standard Chartered Bank (Hong Kong), o SCBHK, è diventata la prima banca autorizzata a distribuire HKDAP, una stablecoin regolamentata ancorata al dollaro di Hong Kong emessa da Anchorpoint Financial.

Lunedì, la banca ha dichiarato di essere impegnata con clienti istituzionali e partner idonei su utilizzi che includono regolamenti di fondi tokenizzati, operazioni di tesoreria e pagamenti transfrontalieri durante un’introduzione graduale.

L’ingresso di Standard Chartered amplia la distribuzione di HKDAP nel settore bancario tradizionale, quasi due settimane dopo che Anchorpoint ha avviato l’accesso beta tramite HashKey Group e OSL. SCBHK ha dichiarato di prevedere l’introduzione di nuove applicazioni commerciali nei prossimi mesi.

La banca prevede di introdurre nel quarto trimestre sottoscrizioni e regolamenti basati su HKDAP per fondi del mercato monetario tokenizzati, con gestori patrimoniali internazionali e locali. Intende inoltre utilizzare la stablecoin per i regolamenti infragruppo all’interno della propria rete bancaria nel prossimo futuro.

«Da quando Anchorpoint ha ricevuto la licenza per l’emissione di stablecoin, abbiamo riscontrato un forte interesse da parte dei clienti che stanno esplorando come HKDAP possa supportare le loro esigenze aziendali», ha dichiarato nell’annuncio Mary Huen, CEO di SCBHK.

Ha aggiunto che la distribuzione da parte di SCBHK potrebbe supportare pagamenti, regolamenti e gestione della tesoreria, offrendo al contempo ai clienti idonei accesso tramite un canale bancario regolamentato.

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HKDAP amplia la distribuzione

Anchorpoint è una joint venture fondata dalla divisione hongkonghese di Standard Chartered, dalla società di telecomunicazioni HKT e dalla società di investimenti Web3 Animoca Brands. Standard Chartered è il principale azionista di Anchorpoint e l’emittente autorizzato opera come controllata della banca.

Nel febbraio 2025, i partner hanno annunciato piani per una stablecoin ancorata all’HKD, dopo aver partecipato al sandbox dell’Autorità monetaria di Hong Kong (HKMA) per gli emittenti di stablecoin dal luglio 2024. Nell’agosto 2025, hanno costituito formalmente Anchorpoint Financial e hanno iniziato a richiedere una licenza per l’emissione.

L’Ordinanza sulle stablecoin di Hong Kong è entrata in vigore il 1° agosto 2025. Prima della sua attuazione, la HKMA ha emanato linee guida di vigilanza e aperto un registro pubblico degli emittenti autorizzati.

Il 10 aprile, la HKMA ha concesso le sue prime licenze per emittenti di stablecoin ad Anchorpoint e alla divisione bancaria hongkonghese di HSBC. Le autorizzazioni sono state concesse nell’ambito di norme che impongono agli emittenti autorizzati di rispettare standard relativi alla copertura delle riserve, al rimborso, alla governance e ai controlli antiriciclaggio (AML).

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