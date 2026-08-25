La SEC thailandese ha avviato consultazioni sulle norme e gli standard di qualificazione per gli ETF locali su Bitcoin ed Ether e per i custodi stranieri di asset digitali.

La Securities and Exchange Commission (SEC) thailandese ha fatto avanzare il proprio quadro normativo per gli ETF spot su Bitcoin ed Ether quotati localmente, passando dai principi proposti ai regolamenti in bozza, mentre rivede il proprio approccio ai custodi stranieri di asset digitali.

L’autorità di regolamentazione ha dichiarato lunedì di essere alla ricerca di osservazioni su due documenti di consultazione. Uno contiene regolamenti in bozza per gli ETF crypto thailandesi, mentre l’altro propone principi che disciplinano i requisiti dei custodi stranieri di asset digitali incaricati da fondi comuni e fondi privati che investono in asset digitali.

Nella fase iniziale, i gestori patrimoniali potrebbero istituire ETF passivi che seguono Bitcoin (BTC) o Ether (ETH), gli unici due cryptoasset idonei.

I regolamenti in bozza fanno seguito a una consultazione di aprile sui principi più ampi del quadro. La SEC ha dichiarato che la maggior parte dei partecipanti ha sostenuto il quadro, fornendo tuttavia osservazioni sugli accordi di custodia, spingendo l’autorità a rivedere il proprio approccio proposto.

Il quadro rientra nell’ambizione della Thailandia di diventare un hub globale per gli asset digitali destinati alle istituzioni.

Gli ETF su Bitcoin ed Ether saranno negoziati sulla borsa thailandese

Secondo le norme proposte, gli ETF su Bitcoin ed Ether saranno negoziati esclusivamente sulla Stock Exchange of Thailand (SET). Ogni ETF seguirà un singolo cryptoasset e dovrà mantenere, in ciascun esercizio contabile, un’esposizione netta media di almeno l’80% del proprio valore patrimoniale netto a tale asset.

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Le norme proposte consentirebbero inoltre ai fondi comuni e ai fondi privati di investire in ETF crypto domiciliati in Thailandia, oltre che in ETF crypto esteri nei quali possono già investire, nel rispetto dei limiti di investimento vigenti.

Durante la fase iniziale, tuttavia, l’autorità di regolamentazione non consentirebbe prodotti alternativi legati a ETF crypto esteri, compresi i certificati di deposito che li seguono.

La Thailandia rivede la proposta sulla custodia delle criptovalute

L’approccio rivisto manterrebbe i custodi di asset digitali nazionali come principali fornitori per gli ETF crypto durante la fase iniziale.

«Secondo l’approccio rivisto, agli ETF crypto continuerà a essere richiesto in via prioritaria l’utilizzo di custodi di asset digitali [DA] nazionali, mentre la SEC potrà consentire l’uso di custodi stranieri di asset digitali qualificati quando ciò sarà necessario e appropriato alla luce delle circostanze prevalenti», ha dichiarato la SEC.

Secondo la proposta separata sui custodi, i fornitori stranieri che assistono fondi comuni e fondi privati che investono in asset digitali dovranno essere sottoposti alla supervisione di un’autorità di regolamentazione dotata di poteri legali. Dovranno inoltre operare secondo standard normativi e di protezione degli asset degli investitori che la SEC thailandese ritiene adeguati.

La SEC accetterà commenti pubblici su entrambi i documenti di consultazione fino al 20 settembre.

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