Il Tesoro degli Stati Uniti ha esteso le sanzioni al settore degli asset digitali iraniano, sostenendo che un broker con sede negli Emirati Arabi Uniti abbia elaborato oltre 100 milioni di dollari in criptovalute per la vendita di petrolio.

Il Tesoro degli Stati Uniti ha ampliato il quadro delle sanzioni contro l’Iran per includere il settore degli asset digitali del Paese, citando oltre 100 milioni di dollari in pagamenti in criptovalute presumibilmente utilizzati per facilitare le vendite di petrolio iraniano.

Lunedì, il Tesoro ha dichiarato che l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha emesso determinazioni sanzionatorie settoriali riguardanti asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. L’agenzia ha inoltre sanzionato quasi 60 entità, individui e navi coinvolti nelle reti nucleari, missilistiche, informatiche e petrolifere.

La determinazione relativa agli asset digitali consente all’OFAC di sanzionare individui e società straniere che operano nel settore degli asset digitali iraniano o forniscono servizi a suo sostegno. Il Tesoro ha dichiarato che l’Iran utilizza sempre più le criptovalute come “strumento preferito per eludere le sanzioni”, anche per transazioni legate al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) e a esponenti del governo.

Ha sostenuto che il broker ucraino con sede negli Emirati Arabi Uniti Ivan Obukhov abbia elaborato oltre 100 milioni di dollari in pagamenti in criptovalute dal 2023 per facilitare le vendite di petrolio per conto della Forza Quds dell’IRGC. L’OFAC ha sanzionato Obukhov e la sua società con sede negli Emirati Arabi Uniti, Foscom FZE.

Gli Stati Uniti ampliano le misure contro le criptovalute iraniane

La misura settoriale segue una serie di azioni statunitensi contro exchange di criptovalute e wallet nominati e collegati all’Iran. A gennaio, l’OFAC ha sanzionato Zedcex e Zedxion, registrati nel Regno Unito, segnando le prime designazioni statunitensi legate all’Iran nei confronti di exchange di asset digitali.

Il 3 giugno, il Tesoro ha sanzionato quattro exchange di criptovalute iraniani, tra cui la principale piattaforma del Paese, Nobitex. L’azione è arrivata pochi giorni dopo che il Segretario al Tesoro Scott Bessent aveva dichiarato che gli Stati Uniti avevano sequestrato quasi 1 miliardo di dollari in criptovalute da exchange e wallet iraniani.

Più recentemente, l’OFAC ha sanzionato gli exchange Shelbit e Aban Tether il 7 agosto, sostenendo che avessero facilitato complessivamente 5 milioni di dollari in asset digitali collegati all’Iran.

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A differenza delle azioni precedenti contro piattaforme specifiche, l’ultima determinazione fornisce una base per imporre sanzioni in caso di partecipazione al più ampio settore degli asset digitali iraniano. Il Tesoro ha dichiarato che la determinazione “amplia significativamente” la sua capacità di sanzionare individui e società straniere che operano nei settori interessati o forniscono loro servizi di supporto.

La determinazione dell’OFAC allegata stabilisce che qualsiasi persona individuata come operante nel settore degli asset digitali iraniano sarà soggetta a sanzioni ai sensi dell’Ordine Esecutivo 13902.

Il Tesoro ha dichiarato che i beni collegati agli Stati Uniti delle parti designate devono essere bloccati, mentre le banche straniere che facilitano transazioni significative per loro potrebbero subire restrizioni nell’accesso ai conti statunitensi.

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