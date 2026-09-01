La Securities and Exchange Commission (SEC) thailandese ha proposto di consentire agli intermediari di facilitare l’accesso degli investitori retail a determinati derivati su asset digitali negoziati all’estero.

In base alla proposta, i prodotti idonei dovrebbero essere simili ai derivati crypto negoziati in Thailandia, anche per quanto riguarda gli asset sottostanti, la scadenza, la leva finanziaria e i metodi di regolamento.

I prodotti dovrebbero inoltre essere negoziati su una borsa che utilizzi una controparte centrale per la compensazione e che sia sottoposta alla supervisione di un’autorità di regolamentazione appartenente a specifici gruppi internazionali di autorità di regolamentazione o di borse.

La consultazione segna l’ultimo passo della Thailandia verso l’inserimento dei prodotti legati alle criptovalute nei suoi mercati dei capitali regolamentati. La SEC ha formalmente designato le criptovalute e i token digitali come sottostanti ammissibili per i derivati in una notifica datata 5 marzo e sta discutendo le potenziali specifiche dei contratti con la Thailand Futures Exchange.

Nel frattempo, i derivati crypto che non soddisfano le condizioni proposte potrebbero essere offerti soltanto agli investitori istituzionali. L’autorità di regolamentazione ha affermato che gli investitori istituzionali sono più preparati a valutare e gestire prodotti complessi e ad alto rischio.

Le norme esistenti consentono agli intermediari di facilitare gli investimenti in derivati esteri per i clienti retail e con un elevato patrimonio netto solo quando i prodotti sono simili a quelli negoziati sul mercato domestico. Secondo la SEC, i derivati crypto esteri richiedono norme specifiche perché le strutture e i livelli di rischio variano.

La consultazione resterà aperta fino al 30 settembre. La SEC non ha fornito una data di attuazione per gli emendamenti proposti.

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