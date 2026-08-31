L’Agenzia giapponese per i servizi finanziari ha chiesto di esentare le stablecoin di tipo trust dagli obblighi di dichiarazione fiscale a partire dall’anno fiscale 2027, sostenendo che ciò ne migliorerebbe l’utilizzo come strumenti di transazione.

L’Agenzia giapponese per i servizi finanziari (FSA) ha presentato una richiesta per esentare le stablecoin di tipo trust dagli obblighi di dichiarazione fiscale a partire dall’anno fiscale 2027.

Nell’ambito della sua richiesta di riforma fiscale per il nuovo anno fiscale, pubblicata sabato, la FSA giapponese ha esortato le autorità di regolamentazione a esentare le stablecoin di tipo trust dalla presentazione di rendiconti fiduciari e prospetti di calcolo per ciascun beneficiario, contenenti i nomi e i redditi dei beneficiari.

L’agenzia ha sostenuto che le stablecoin di tipo trust circolano tra un ampio numero di utenti, vengono utilizzate per transazioni frequenti e numerose e che gli utenti non possono generare reddito detenendo questi asset.

Fatta salva l’approvazione legislativa, l’esenzione fiscale potrebbe applicarsi alle stablecoin di tipo trust a partire dal 1° aprile 2027, l’inizio dell’anno fiscale 2027 in Giappone.

I legislatori del Paese si sono avvicinati all’obiettivo di ricondurre le criptovalute sotto lo stesso quadro normativo degli asset finanziari tradizionali, un’intenzione segnalata per la prima volta dal ministro delle Finanze Satsuki Katayama a gennaio.

A luglio, il parlamento giapponese ha approvato modifiche che classificano gli asset crypto come attività finanziarie ai sensi della legge giapponese sugli strumenti finanziari e gli scambi (FIEA).

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