Il trading di criptovalute russo potrebbe portare 46 miliardi di dollari agli exchange regolamentati nel primo anno dopo la legalizzazione: rapporto
Gli exchange regolamentati di criptovalute potrebbero registrare un volume di trading superiore a 46 miliardi di dollari durante il primo anno dopo la legalizzazione, secondo le stime della più grande banca del Paese.
Secondo le stime di Sber, la più grande banca del Paese, il trading di criptovalute in Russia dovrebbe generare un volume di scambi di 4.000.000.000.000 di rubli (46,4 miliardi di dollari) per gli exchange regolamentati nazionali nel primo anno dopo la legalizzazione.
I volumi del trading nazionale di criptovalute sugli exchange regolamentati potrebbero raggiungere circa 7.500.000.000.000 di rubli entro il 2029, ha dichiarato sabato a Tass il vicepresidente di Sber, Anatoly Popov, in un rapporto.
Popov ha attribuito la previsione prudente al fatto che una quota significativa delle transazioni in criptovalute continuerà a essere effettuata tramite exchange di criptovalute non regolamentati in Russia, evitando di passare per le piattaforme organizzate.
La previsione è stata resa nota poco prima dell’entrata in vigore, il 1° settembre, delle nuove norme russe sul mercato delle criptovalute, ai sensi di una legge firmata dal presidente Vladimir Putin il 4 agosto.
L’11 agosto, la Banca centrale russa ha compilato un elenco proposto di cripto-attività che potrebbero essere ammesse alla negoziazione pubblica sugli exchange secondo le nuove norme. L’elenco comprende Bitcoin, Ether e la stablecoin USDT di Tether.
Ai sensi delle norme, gli investitori non qualificati potrebbero acquistare criptovalute per un valore massimo di 300.000 rubli russi all’anno tramite ciascun intermediario, tra cui un broker, un servizio di exchange di criptovalute o un gestore patrimoniale. Gli investitori qualificati non avrebbero limiti di acquisto per le cripto-attività negoziate sugli exchange o sui mercati over-the-counter.
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