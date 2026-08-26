[Aggiornamento del 26 agosto 2026, 8:57 UTC: aggiunti i commenti di un portavoce di Revolut.]

Revolut ha iniziato a distribuire la sua prima stablecoin, un token ancorato all’euro chiamato EURR, a clienti selezionati in Danimarca, Polonia e Portogallo.

In un annuncio condiviso con Cointelegraph mercoledì, la società ha dichiarato che la distribuzione graduale si estenderà ad altri mercati dello Spazio economico europeo (SEE) nel corso dell’anno, subordinatamente alla preparazione a livello di prodotto, operativo e normativo.

EURR è emesso da Bridge Building S.A., l’entità con sede in Lussemburgo di Bridge, la società di infrastrutture per stablecoin di proprietà di Stripe. Revolut ha dichiarato che EURR sarà integrato nella sua app retail, con piani per supportare molteplici reti blockchain e trasferimenti verso wallet esterni.

Il lancio aggiunge a Revolut una stablecoin conforme ai Markets in Crypto-Assets (MiCA), mentre la società ritira USDt di Tether dal SEE e dalla Svizzera. Revolut aveva precedentemente dichiarato che i saldi USDT rimanenti sarebbero stati convertiti nelle valute di base dei clienti dopo il 31 agosto.

«Danimarca, Polonia e Portogallo sono stati selezionati per le dimensioni dei loro mercati, dove circa 2 milioni di clienti saranno coinvolti nella distribuzione iniziale», ha dichiarato un portavoce di Revolut a Cointelegraph.

EURR viene lanciata prima su Ethereum

EURR verrà inizialmente lanciata su Ethereum nell’ambito della distribuzione graduale. «I trasferimenti verso wallet esterni saranno immediatamente disponibili per alcuni clienti selezionati e, più ampiamente, man mano che la liquidità aumenterà», ha dichiarato il portavoce. Si applicheranno i limiti standard di Revolut per il trading di criptovalute e le rimesse, mentre le transazioni in valuta fiat non comporteranno commissioni o spread.

EURR è progettata per mantenere un valore di un euro ed è garantita da riserve detenute e gestite da Bridge in conformità con le norme MiCA dell’Unione europea. Revolut Digital Assets Europe offre il token.

Revolut ha dichiarato che EURR è il primo passo di una strategia più ampia nel settore delle stablecoin e che sta sviluppando token denominati in altre valute attraverso percorsi normativi separati. La società non ha specificato quali valute sta prendendo in considerazione.

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