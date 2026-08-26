I gruppi bancari statunitensi progettano una rete blockchain nazionale per il 2027

BankChain si aggiunge a un numero crescente di reti guidate da banche che stanno costruendo un'infrastruttura condivisa per depositi tokenizzati e pagamenti onchain.

Trentanove associazioni bancarie statali statunitensi hanno costituito la BankChain Alliance per costruire una rete blockchain nazionale di proprietà del settore bancario, con lancio previsto per il 2027.

Martedì, l'alleanza ha annunciato che la rete intende supportare strumenti di pagamento smart, depositi tokenizzati, stablecoin e regolamento automatizzato. BankChain ha dichiarato di voler rendere la rete interoperabile con altre blockchain e di essere in procinto di selezionare un partner tecnologico.

Le associazioni partecipanti rappresentano migliaia di istituzioni finanziarie negli Stati Uniti. BankChain ha dichiarato che inviterà le banche di tutto il Paese ad acquisire quote di partecipazione. Tuttavia, l'annuncio non menzionava le singole banche che si sono impegnate ad aderire, né rendeva noto come sarà gestita o finanziata la rete.

BankChain si aggiunge a diverse reti guidate da banche statunitensi annunciate o sviluppate dalla fine del 2025, che coinvolgono istituti di grandi, medie e piccole dimensioni impegnati a costruire un'infrastruttura condivisa per trasferire depositi e pagamenti onchain all'interno del sistema bancario regolamentato.

Cointelegraph ha contattato BankChain per ulteriori informazioni, ma non ha ricevuto risposta prima della pubblicazione.

Le banche statunitensi costruiscono reti condivise per i pagamenti onchain

A giugno, The Clearing House ha annunciato un'iniziativa per il denaro onchain sostenuta da JPMorgan Chase, Bank of America, Citi, BNY e Wells Fargo. La rete proposta effettuerebbe il clearing e il regolamento dei depositi tokenizzati tra le banche e collegherebbe l'attività blockchain ai suoi sistemi di pagamento esistenti.

A differenza delle stablecoin emesse indipendentemente, i depositi tokenizzati rappresentano crediti nei confronti di singole banche e mantengono la loro natura di moneta bancaria commerciale. Questa struttura consente alle banche di offrire trasferimenti programmabili e operativi 24 ore su 24, mantenendo al contempo i fondi dei clienti nei propri bilanci.

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Gli istituti di credito regionali stanno portando avanti una rete separata attraverso Cari, sviluppata con Huntington, First Horizon, M&T Bank, KeyBank e Old National. Cari ha lanciato un prodotto minimo funzionante a marzo e a luglio aveva attirato più di 30 banche partecipanti.

Anche le banche comunitarie hanno costituito il DTX Consortium attraverso l'Independent Bankers Association of Texas. IBAT ha dichiarato a giugno che il numero degli aderenti aveva superato le 50 banche, mentre il gruppo si preparava a un progetto pilota sui depositi tokenizzati.

Anche gli sviluppatori di stablecoin si stanno orientando verso modelli consortili. A giugno, Open Standard ha indicato più di 140 aziende di pagamenti, banche, tecnologia e criptovalute in relazione a Open USD, una stablecoin ancorata al dollaro che dovrebbe essere lanciata più avanti nel 2026.

Il progetto intende offrire alle aziende conio e rimborso senza commissioni, distribuendo al contempo i proventi delle riserve alle società partecipanti.

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