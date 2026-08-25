Arcus lancia posizioni perpetue tokenizzate su Robinhood Chain

Arcus ha introdotto token ERC-20 trasferibili per le posizioni perpetue e consente di utilizzare azioni tokenizzate come garanzia per operazioni a leva senza richiedere agli utenti di vendere le proprie partecipazioni.

Arcus, un exchange decentralizzato (DEX) sviluppato dal team dietro dYdX, ha lanciato un protocollo su Robinhood Chain che converte le posizioni sui futures perpetui in token ERC-20 trasferibili e consente di utilizzare azioni tokenizzate come garanzia per il trading con leva.

Il lancio include prodotti come pBTC3x e pHOOD3x, che offrono rispettivamente un’esposizione 3x a Bitcoin e al token azionario HOOD di Robinhood, ha annunciato il DEX in un comunicato stampa di martedì condiviso con Cointelegraph.

«I mercati tradizionali hanno trascorso decenni a rendere più accessibili strategie d’investimento sofisticate attraverso prodotti come gli ETF a leva. Crediamo che il passo successivo sia rendere queste strategie native dell’infrastruttura blockchain», ha dichiarato Eddie Zhang, CEO di Arcus.

Arcus ha dichiarato di aver registrato oltre 2 miliardi di dollari di volume di trading dal lancio su Robinhood Chain, con un volume medio giornaliero superiore a 100 milioni di dollari.

Robinhood Chain è cresciuta fino a raggiungere 596 milioni di dollari di valore totale bloccato dal suo lancio il 1° luglio, classificandosi tra le prime 15 chain per TVL della DeFi, secondo i datidi DeFiLlama.

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