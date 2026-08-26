La giudice Katherine Polk Failla ha aggiornato il nuovo processo alla luce della mozione di assoluzione ancora pendente di Storm e della relativa richiesta di rinvio.

Il nuovo processo del cofondatore e sviluppatore di Tornado Cash Roman Storm è stato rinviato dal 26 ottobre 2026 al 26 aprile 2027, mentre una giudice federale esamina la sua mozione di assoluzione.

La giudice distrettuale statunitense Katherine Polk Failla ha dichiarato in un’ordinanza di martedì che il nuovo processo sarebbe stato aggiornato «alla luce della» mozione pendente di Storm e della relativa richiesta di rinvio.

Gli avvocati di Storm hanno chiesto il rinvio il 3 agosto, affermando di aver bisogno di almeno 90 giorni dopo la decisione del tribunale sulla mozione di assoluzione per prepararsi a un altro processo. Secondo l’atto depositato, i procuratori si sono opposti al rinvio.

A marzo, i procuratori statunitensi hanno chiesto al tribunale di fissare un nuovo processo a ottobre per due capi d’accusa, dopo che i giurati non erano riusciti a raggiungere verdetti unanimi per nessuno dei due. Le accuse erano di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e di cospirazione per violare le sanzioni statunitensi.

Una giuria di Manhattan ha condannato Storm nell’agosto 2025 per cospirazione finalizzata alla gestione di un’attività di trasferimento di denaro senza licenza, un reato punibile con fino a cinque anni di carcere. Storm ha successivamente chiesto al tribunale di assolverlo da tutte e tre le accuse, sostenendo che i procuratori non erano riusciti a dimostrare che intendesse aiutare i criminali a usare impropriamente Tornado Cash.

«La mia mozione di assoluzione è ancora lì, senza una decisione», ha dichiarato Storm martedì su X. «Onestamente non so quando finirà.»

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