Bitcoin e le criptovalute si sono unite ai mercati azionari statunitensi nei nuovi rialzi dopo che gli utili del secondo trimestre di Nvidia hanno superato le aspettative di circa 4 miliardi di dollari.

Bitcoin (BTC) è rimbalzato verso gli 81.000 $ intorno all’apertura di Wall Street di giovedì, mentre gli utili di Nvidia hanno sostenuto le azioni statunitensi.





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Bitcoin riconquista gli 80.000 $ mentre gli utili di Nvidia, pari a 96,2 miliardi di dollari, danno impulso alle criptovalute e alle azioni statunitensi.

Le aspettative sono elevate in vista del discorso programmatico di venerdì del presidente della Fed Kevin Warsh al simposio economico di Jackson Hole.

L’analisi di Bitcoin rileva un’attenuazione della pressione di vendita sopra gli 82.000 $, in vista della scadenza delle opzioni di agosto da 6,6 miliardi di dollari.





Il superamento delle stime sugli utili di Nvidia fa salire azioni e criptovalute





I dati di TradingView hanno mostrato nuovi massimi locali di 80.808 $ per BTC/USD, con i rialzisti nuovamente intenzionati a consolidare il livello degli 80.000 $ come supporto.





Grafico BTC/USD a un'ora. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Nvidia ha sorpreso al rialzo dopo le contrattazioni di mercoledì, registrando utili per il secondo trimestre pari a 96,2 miliardi di dollari — quasi 4 miliardi di dollari in più del previsto. Giovedì, il suo titolo è salito di oltre il 9% e la sua capitalizzazione di mercato ha guadagnato più di 400 miliardi di dollari, mentre l'indice Nasdaq Composite, fortemente orientato verso i titoli tecnologici, era in rialzo dell'1% al momento della stesura.





«Nvidia è ora sulla buona strada per registrare il terzo più grande guadagno giornaliero di capitalizzazione di mercato mai realizzato da un'azione», ha scritto la risorsa di trading The Kobeissi Letter in una reazione su X.





Grafico giornaliero del titolo Nvidia. Fonte: Cointelegraph/TradingView





I mercati si stanno ora concentrando sul simposio economico della Federal Reserve statunitense a Jackson Hole, già in corso, in vista del discorso programmatico del presidente Kevin Warsh di venerdì. Si spera che Warsh, noto per essere molto riservato sui futuri cambiamenti di politica monetaria, riesca comunque a ridurre l’incertezza sui mercati, in presenza di dati contrastanti sull’inflazione statunitense e di rendimenti volatili dei titoli di Stato.





«Il discorso del presidente Warsh si preannuncia estremamente importante, considerato l’aumento dei tassi d’interesse a lungo termine e l’elevata incertezza sul percorso dell’inflazione e sulla funzione di reazione della Fed in futuro», ha dichiarato la capo economista per gli Stati Uniti di Nationwide Kathy Bostjancic, citata da CNBC.





L’analista vede assottigliarsi il muro di vendita di Bitcoin in vista della scadenza delle opzioni





Le liquidazioni nel mercato crypto sono aumentate marginalmente, raggiungendo circa 417 milioni di dollari nell’arco di 24 ore, secondo i dati di CoinGlass, dopo che gli acquirenti di Bitcoin hanno eroso un’area caratterizzata da una significativa liquidità in vendita.





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In precedenza, Cointelegraph aveva riferito che questa zona si estendeva fino a 86.000 dollari, creando attriti per un ulteriore rialzo dei prezzi.





Storico delle liquidazioni crypto (screenshot). Fonte: CoinGlass





Commentando, l’analista David Eng ha descritto questo muro di liquidità come «in fase di indebolimento» in vista dell’evento di scadenza delle opzioni di agosto da 6,58 miliardi di dollari (81.700 BTC), previsto venerdì, sull’exchange di criptovalute Deribit.





«BTC è compresso sotto la resistenza proprio mentre la struttura dei derivati che lo mantiene lì sta per indebolirsi. Una rottura degli 82.000 dollari renderebbe il percorso verso gli oltre 85.000 dollari molto più agevole», ha detto ai follower su X.





Interesse aperto delle opzioni su Bitcoin per data di scadenza. Fonte: Deribit





Gli eventi di scadenza delle opzioni su Bitcoin si verificano quando i contratti di opzione terminano, consentendo ai trader di acquistare o vendere BTC a un prezzo specifico. Ciò può innescare una maggiore volatilità del mercato, con il prezzo che tende a gravitare verso un particolare prezzo di esercizio.



