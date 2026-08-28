La società francese di tesoreria in Bitcoin ha raccolto fondi tramite un collocamento privato sostenuto da Adam Back e TOBAM, mentre l'esercizio dei warrant potrebbe sbloccare altri 158 milioni di dollari.

La società francese di tesoreria in Bitcoin Capital B ha annunciato di aver raccolto 21,0 milioni di euro (24,5 milioni di dollari) tramite un collocamento privato di azioni.

Secondo un annuncio del 28 agosto annuncio, la raccolta è stata condotta a 0,58 € per ABSA — un’azione raggruppata con quattro warrant di sottoscrizione di azioni — senza diritti di sottoscrizione preferenziali. Alla raccolta hanno partecipato il leggendario cypherpunk e CEO della società di sviluppo blockchain incentrata su Bitcoin, Adam Back, nonché il gestore patrimoniale TOBAM.

Se tutti i warrant emessi venissero esercitati, Capital B riceverebbe un'ulteriore iniezione di capitale di 135,8 milioni di euro (158 milioni di dollari) attraverso l'emissione di 144.876.280 azioni ordinarie. La società si riserva il diritto di attivare un periodo di esercizio accelerato dei warrant qualora il prezzo medio ponderato per i volumi delle sue azioni nei 20 giorni di negoziazione precedenti superi il 130% del prezzo di esercizio della relativa tranche di warrant.

Capital B prevede di utilizzare i proventi della raccolta per acquisire 270 Bitcoin (BTC), portando le sue partecipazioni totali a 3.415 BTC. Secondo CoinMarketCap dati, la società è attualmente la 29ª maggiore società quotata di tesoreria in Bitcoin, con 3.139 BTC per un valore inferiore a 249 milioni di dollari nelle sue riserve — dietro a Bitcoin Group SE, con i suoi 3.605 BTC del valore di meno di 286 milioni di dollari. Sebbene consistenti, le partecipazioni in Bitcoin di Capital B impallidiscono al confronto con Strategy, la prima e maggiore società di tesoreria in Bitcoin, con i suoi 843.775 BTC del valore di quasi 67 miliardi di dollari al momento della stesura.

La notizia arriva dopo che Capital B aveva presentato al consiglio di amministrazione una proposta per consentire la costituzione di fino a 5 miliardi di euro (5,8 miliardi di dollari) di aumento di capitale attraverso 125 miliardi di azioni al valore nominale corrente e 116 miliardi di dollari in strumenti di credito all’inizio di giugno. La delibera è stata approvata con 162.486.459 voti — il 99,34% — a favore, mentre società di tesoreria più piccole vendevano le proprie partecipazioni invece.

Correlato: Il mercato ribassista di Bitcoin è «finito» mentre l’indicatore del prezzo replica la ripresa del 2023: il CEO di CryptoQuant