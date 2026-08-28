Bitcoin non è riuscito a superare con decisione gli 80.000 dollari mentre i trader analizzavano il discorso programmatico del presidente della Fed Kevin Warsh a Jackson Hole, che ha mantenuto un atteggiamento prudente sull’andamento dell’inflazione negli Stati Uniti.

Bitcoin (BTC) ha registrato volatilità dopo l’apertura di Wall Street di venerdì, mentre i mercati reagivano ai commenti del presidente della Federal Reserve statunitense Kevin Warsh sulla futura politica monetaria.

Punti chiave:

Bitcoin è inizialmente sceso durante il discorso programmatico del presidente della Fed Kevin Warsh a Jackson Hole, prima di aggirarsi intorno ai 79.500 dollari.

Warsh ha dichiarato di non vedere alcun cambiamento nella tendenza dell’inflazione, nonostante i recenti dati più contenuti sull’indice PCE e sull’indice CPI.

Secondo un’analisi, il mantenimento del prezzo di BTC sopra gli 83.000 dollari dipende dai trader di derivati su Bitcoin.

Warsh: le tendenze dell’inflazione non sono “migliorate in modo significativo”

I dati di TradingView hanno mostrato un calo di BTC/USD fino a 78.442 dollari su Bitstamp in condizioni di trading volatili, in ribasso di circa l’1% al momento della stesura.

Grafico BTC/USD a un’ora. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Nel suo primo discorso programmatico al simposio annuale di Jackson Hole, Warsh ha adottato un tono prudente sull’inflazione, impegnandosi a perseguire l’obiettivo del 2% della Fed. Il presidente della Fed ha ribadito una precedente promessa di ridurre la portata delle indicazioni sulla politica futura offerte dalla Fed ai mercati, evitando del tutto il forward guidance e dichiarando che non sarebbe ricomparso in futuro.

«Il forward guidance come pratica ordinaria è stato adottato da me e dai miei colleghi durante la crisi finanziaria globale. All’epoca era essenziale e lo introducemmo con grande clamore. Ma, come altre eredità delle crisi passate, credo che questa pratica abbia superato il limite della sua utilità», ha dichiarato.

Warsh ha inoltre respinto i recenti dati sull’inflazione inferiori alle attese nell’indice dei prezzi al consumo (CPI) e nell’indice delle spese per consumi personali (PCE), considerandoli un segnale del fatto che sia in corso una tendenza al ribasso.

«Ciascuna di queste ampie misure dell’inflazione è scesa significativamente dai massimi di alcuni anni fa, ma i progressi degli ultimi due anni sono stati più modesti e, sebbene i dati PCE e CPI di quest’estate siano stati migliori del previsto, non mi indicano che le tendenze di fondo siano migliorate in modo significativo», ha proseguito.

Le azioni statunitensi hanno evitato le perdite sulla scia delle parole di Warsh, che comprendevano anche una valutazione positiva dell’andamento delle imprese e della crescita del settore dell’IA. Al momento della stesura, sia l’S&P 500 sia l’indice Nasdaq Composite, fortemente orientato ai titoli tecnologici, erano in rialzo di circa lo 0,5%.



L’analisi sottolinea il ruolo dei derivati nei futuri rialzi del prezzo di BTC

L’azione dei prezzi di BTC ha quindi continuato a oscillare intorno alla soglia degli 80.000 dollari, muovendosi in un ristretto intervallo intraday in vista della chiusura mensile di agosto.

In precedenza, Cointelegraph aveva riferito sulle aspettative per la chiusura mensile, con un’analisi che richiedeva a BTC/USD di superare una linea di tendenza discendente e difendere la media mobile esponenziale a 50 settimane, vicina ai 77.250 dollari, per sostenere il trend rialzista.

Grafico giornaliero BTC/USD con EMA a 50 mesi. Fonte: Cointelegraph/TradingView

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I dati on-chain hanno inoltre rivelato una robusta fascia di resistenza tra il prezzo spot attuale e gli 86.000 dollari, rallentando lo slancio rialzista.

Nel suo ultima analisi, la società di trading QCP Capital ha sostenuto che, anche se il prezzo dovesse superare al rialzo tale livello, i mercati dei derivati dovrebbero fornire il supporto necessario mantenendo sotto controllo sia i tassi di finanziamento sia la crescita dell’open interest.

«Se il prezzo continua a salire mentre il finanziamento resta contenuto e l’open interest si ricostituisce gradualmente, ciò indicherebbe una struttura di mercato diversa da quella in cui la leva accelera rapidamente insieme al prezzo», ha scritto QCP Capital, aggiungendo:

«La distinzione fondamentale, quindi, non è semplicemente se BTC venga scambiato sopra o sotto gli 83.300 dollari, ma se la successiva azione dei prezzi continui a essere sostenuta dalla partecipazione spot o diventi sempre più guidata dalle posizioni a leva.»

Al momento della stesura, BTC/USD era in rialzo del 26,35% dall’inizio del mese, secondo i dati di CoinGlass, segnando la sua migliore performance di agosto dal 2017.

Rendimenti mensili BTC/USD (screenshot). Fonte: CoinGlass