Secondo alcuni indicatori, Bitcoin (BTC) ha concluso il suo mercato ribassista, poiché un indicatore composito del prezzo di BTC è diventato rialzista per la prima volta dall’ottobre 2025.





Punti chiave:





Bitcoin è uscito dal suo mercato ribassista del 2026, afferma Ki Young Ju, mentre un indicatore della redditività registra un valore positivo di 0,042.

Il passaggio da valori negativi a positivi replica un segnale di ripresa del mercato rialzista già visibile all’inizio del 2023.

Restano le preoccupazioni per la liquidità insufficiente del mercato a sostenere un cambiamento del trend macro del prezzo di BTC.





L’indicatore dei profitti di Bitcoin offre il primo segnale rialzista in dieci mesi





Gli ultimi dati della piattaforma di analisi onchain CryptoQuant hanno portato il suo CEO, Ki Young Ju, a dichiarare concluso il mercato ribassista di Bitcoin del 2026.





In un post su X pubblicato mercoledì, Ki ha segnalato il primo valore positivo dell’indicatore del ciclo del mercato rialzista/ribassista di CryptoQuant dall’inizio di ottobre.





«Il ciclo ribassista di Bitcoin è finito», ha scritto nel commento che accompagnava il post.





L’indicatore deriva dal P&L Index — inizialmente elaborato dal responsabile della ricerca di CryptoQuant — e misura la distanza del P&L Index dalla sua media mobile a 365 giorni. Lo stesso P&L Index è composto da diversi indicatori onchain della redditività: il rapporto tra valore di mercato e valore realizzato (MVRV), il profitto/perdita netto non realizzato (NUPL) e il rapporto tra profitti e perdite degli output spesi (SOPR). Nel complesso, questi indicatori offrono un quadro generale dei profitti e delle perdite realizzati e non realizzati dagli investitori in Bitcoin. Valori superiori a zero per l’indicatore rialzista/ribassista indicano fasi rialziste nel ciclo del prezzo di BTC, con il miglioramento della redditività.





I minimi del ciclo attuale sono stati raggiunti il 5 febbraio quando BTC/USD è sceso a 60.000 dollari, con un valore di -1,244 corrispondente a condizioni di «ribasso estremo». Al 26 agosto, la data più recente per la quale sono disponibili dati completi, l’indicatore rialzista/ribassista mostrava un valore positivo di 0,042, collocandosi nella sua fascia «rialzista».





Indicatore del ciclo del mercato rialzista/ribassista di Bitcoin. Fonte: CryptoQuant





La combinazione delle metriche P&L e delle loro medie mobili a 365 giorni si è dimostrata accurata nel confermare i cambiamenti della tendenza macro del prezzo di BTC. Ki osserva che anche Bull/Bear ha segnalato la fine del precedente mercato ribassista, quando il rialzo è tornato all'inizio del 2023.





Dati storici dell'indicatore del ciclo del mercato rialzista/ribassista di Bitcoin. Fonte: CryptoQuant





I dubbi sulla solidità del prezzo di BTC continuano ad aumentare





Nelle ultime settimane Bitcoin ha visto il lento ritorno di segnali rialzisti da vari indicatori, tra cui l’ indice di forza relativa (RSI), una ripresa che era stata presente anche alla fine del 2022.





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Il consenso tra i partecipanti al mercato sul fatto che il recente rialzo di Bitcoin segni la fine della sua tendenza macro ribassista è tutt’altro che unanime. In precedenza, Cointelegraph aveva riferito delle preoccupazioni secondo cui la mancanza di domanda potrebbe far tornare BTC/USD al ribasso, con numerose barriere di liquidità disposte immediatamente al di sopra del prezzo spot.

Nel suo continuo commento sul mercato, il trader e analista Rekt Capital ha sostenuto che la chiusura mensile di agosto sarebbe stata «decisiva» per il destino della ripresa, facendo riferimento a una potenziale rottura di una linea di tendenza di resistenza discendente presente dall’ottobre dello scorso anno.



