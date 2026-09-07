Il prezzo di Bitcoin è sceso del 2% in condizioni di bassa liquidità, mentre la festività statunitense del Labor Day ha visto gli 80.000$ sfuggire ancora una volta alla presa dei rialzisti.

Bitcoin (BTC) è scivolato al ribasso lunedì, mentre un contesto di bassa liquidità ha cancellato i guadagni del weekend sopra gli 80.000$.





Punti chiave:





Bitcoin scende del 2% sotto gli 80.000$ dopo la sua chiusura settimanale più alta dall’inizio di maggio.

I trader sono in modalità attendista in vista del principale catalizzatore di volatilità della settimana, rappresentato dai dati sull’inflazione statunitense.

L’analisi elogia la “resilienza” di Bitcoin, mentre da metà agosto si mantiene in un intervallo ristretto.





Bitcoin ha bisogno del catalizzatore dell’inflazione statunitense: analisi





I dati di TradingView hanno mostrato che BTC/USD era in calo di quasi il 2% nella giornata al momento della stesura. Questo movimento dei prezzi arriva dopo la sua prima chiusura settimanale sopra gli 80.000$ dall’inizio di maggio.





Grafico a un’ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Con i mercati statunitensi chiusi per la festività del Labor Day, i book degli ordini più sottili hanno aumentato la probabilità di movimenti improvvisi volti a puntare alla liquidità sia al di sopra sia al di sotto del prezzo spot. I dati di CoinGlass hanno mostrato che, nelle ultime 24 ore, le liquidazioni erano equamente divise tra posizioni long e short, per un totale complessivo di 178 milioni di dollari nel mercato delle criptovalute.





Cronologia delle liquidazioni delle criptovalute (screenshot). Fonte: CoinGlass





La liquidità si è intensificata nel corso di lunedì, con concentrazioni a 80.500 e 78.800 dollari che hanno fornito obiettivi di breve termine nelle vicinanze.





Heatmap delle liquidazioni delle criptovalute. Fonte: CoinGlass



Nei suoi commenti, la società di trading QCP Capital ha segnalato un calo della volatilità complessiva, suggerendo che i trader necessitassero di catalizzatori esterni. Questi dovrebbero arrivare sotto forma dei dati sull’inflazione statunitense di giovedì e venerdì, che probabilmente influenzeranno le aspettative del mercato sugli aumenti dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve.





«La compressione della volatilità nel breve termine, nonostante l’avvicinarsi dei catalizzatori, riflette un mercato in attesa di chiarezza piuttosto che l’inclusione nei prezzi di forti orientamenti direzionali», QCP ha scritto nella sua ultima analisi. Ha aggiunto che «il mercato è posizionato per una rottura direzionale una volta arrivati i dati sull’inflazione».





La “resilienza” del prezzo di BTC attira l’attenzione





Nonostante si sia mosso in un intervallo ristretto dal 21 agosto, BTC/USD ha mostrato segnali rialzisti e ha mantenuto la maggior parte dei suoi guadagni del 25% realizzati all’inizio del mese scorso.





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Grafico giornaliero di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

In commenti inviati a Cointelegraph, Ryan Lee, capo analista di Bitget, ha osservato che Bitcoin aveva assorbito il fattore di volatilità macroeconomica statunitense della scorsa settimana, rappresentato da un aumento a sorpresa dei dati sull’occupazione non agricola.





«La resilienza di Bitcoin è degna di nota, perché un’occupazione più forte eserciterebbe normalmente una pressione al rialzo sui rendimenti e sul dollaro, creando un contesto più difficile per gli asset rischiosi», ha affermato.





«La capacità del mercato di assorbire tale riprezzamento suggerisce che gli investitori non considerano un potenziale rialzo dei tassi della Fed l’unico fattore che spinge Bitcoin ai livelli attuali».





Come riportato da Cointelegraph, anche gli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin statunitensi restano sotto osservazione dopo gli afflussi netti di 730 milioni di dollari di giovedì. Si è trattato del dato giornaliero più alto di questo gruppo da gennaio.



