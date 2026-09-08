Presunti hacker white hat hanno restituito 3.400 Bitcoin, del valore di circa 270 milioni di dollari, al wallet della Liquid Federation dopo aver prelevato circa 320 milioni di dollari dalle riserve della sidechain Bitcoin.

Lunedì, il CEO di JAN3 ed ex dirigente di Blockstream Samson Mow ha affermato che la restituzione è avvenuta dopo che Blockstream ha confermato l’applicazione di una patch ai nodi bridge interessati. Ha detto che restano da recuperare circa 598 BTC e che Blockstream continua a dialogare con gli attori coinvolti.

La restituzione segue un incidente di sicurezza avvenuto domenica, durante il quale gli hacker hanno prelevato circa 4.000 BTC da un wallet che ne conteneva circa 4.200. I dati on-chain mostrano che esattamente 3.400 BTC sono stati trasferiti nuovamente all’indirizzo del wallet della federazione.

Blockstream ha dichiarato che era stato implementato un software aggiornato e che i membri della federazione si stavano preparando a un riavvio coordinato. Liquid emette L-BTC a fronte dei Bitcoin detenuti dalla sua federazione; pertanto, la restituzione di circa l’85% dei Bitcoin prelevati ripristina gran parte della copertura rimossa nell’incidente, mentre la rete sospesa si prepara a riprendere le operazioni.

La restituzione dei Bitcoin segue le negoziazioni on-chain

Il prelievo originario è stato elaborato tramite la Peg-out Authorization Key di SideSwap, sebbene Liquid e SideSwap abbiano dichiarato che la chiave stessa non era stata compromessa. SideSwap ha affermato che gli L-BTC coinvolti provenivano da un bug in Elements, il software open source alla base di Liquid.

Blockstream ha contattato gli attori tramite messaggi firmati incorporati nelle transazioni Bitcoin. Gli attori, che si sono identificati come white hat, hanno dichiarato che avrebbero restituito la maggior parte dei fondi una volta corretta la vulnerabilità e installata la patch su ogni nodo.

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Mow ha dichiarato che Liquid restava sospesa mentre Blockstream e i membri della federazione apportavano ulteriori correzioni e miglioramenti alla sicurezza, risolvevano una divisione della chain e preparavano un riavvio sicuro. Ha detto agli utenti di non inviare Bitcoin agli indirizzi peg-in di Liquid finché non fosse stato confermato il riavvio della rete, aggiungendo che per il resto non era richiesta alcuna azione da parte degli utenti.

Il direttore tecnologico di Ledger, Charles Guillemet, ha messo in dubbio la descrizione degli attori come white hat dopo la restituzione parziale. Ha affermato che, se i circa 600 BTC ancora sotto il loro controllo rappresentassero una ricompensa negoziata tramite comunicazioni on-chain criptate, l’accordo sembrerebbe “più un’estorsione che un hacking white hat”.

Né Blockstream né Liquid hanno descritto pubblicamente i Bitcoin ancora da restituire come una ricompensa né hanno divulgato i termini di eventuali rimborsi. Cointelegraph ha contattato entrambe le società per un commento, ma non ha ricevuto risposta prima della pubblicazione.

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