Revolut e OpenReserve hanno ricevuto l’approvazione preliminare dell’OCC per costituire banche nazionali statunitensi; entrambe intendono offrire servizi legati alle criptovalute e agli stablecoin.

Revolut e la startup bancaria crypto OpenReserve, sostenuta da Andreessen Horowitz, hanno ricevuto l’approvazione preliminare delle autorità di regolamentazione statunitensi per costituire banche nazionali; entrambe le società intendono offrire servizi legati alle criptovalute e agli stablecoin.

L’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) ha concesso l’approvazione preliminare condizionata affinché Revolut proceda con una banca proposta in Connecticut e OpenReserve con una in Utah, secondo decisioni separate pubblicate mercoledì.

L’OCC ha dichiarato che Revolut vuole una propria banca statunitense per fornire servizi a un costo inferiore e con maggiore efficienza rispetto al modello attuale, che si basa su banche partner assicurate dalla Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Revolut intende offrire servizi di custodia di asset digitali e consentire ai clienti di utilizzare asset crypto, inclusi gli stablecoin, per i trasferimenti transfrontalieri. Intende inoltre offrire stablecoin con il marchio Revolut emessi da una terza parte.

Fondata nel 2025 da Dee Choubey, fondatore ed ex CEO di MoneyLion, OpenReserve sta costruendo una banca basata su blockchain, progettata per offrire servizi bancari tradizionali insieme a depositi tokenizzati e servizi per gli asset digitali.

OpenReserve prevede depositi tokenizzati, servizi di custodia di asset digitali e una controllata che emetterebbe stablecoin garantiti dal dollaro statunitense, sebbene non abbia ancora presentato una domanda per la controllata.

Le banche non possono aprire finché non avranno soddisfatto i requisiti dell’OCC per la fase precedente all’apertura e non avranno ricevuto l’approvazione definitiva.

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