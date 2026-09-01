Secondo quanto riferito, una falsa applicazione desktop di Claude viene utilizzata per distribuire RevStealer, una famiglia di malware per Windows progettata per rubare criptovalute, password e dati del browser.

Secondo un rapporto pubblicato lunedì dalla società di sicurezza informatica Morphisec, RevStealer era già stato distribuito tramite repository GitHub e siti dedicati ai trucchi per videogiochi. Il caso più rilevante, tuttavia, riguarda un falso progetto denominato “Claude Opus 5 Free Desktop”, che si spaccia per Anthropic, sviluppatore di sistemi di intelligenza artificiale, e promette accesso gratuito a Claude.

I ricercatori hanno osservato che il malware è progettato per lasciare poche tracce e cerca nei database dei browser, nei cookie, nei record dei gestori di password, nelle impostazioni delle VPN e dell’accesso remoto, nei dati delle app di messaggistica, negli screenshot e in documenti selezionati. RevStealer prende di mira anche più di 50 portafogli di criptovalute.

Prima di attivare il payload malevolo, il malware verifica se la macchina sembra appartenere a un dispositivo utilizzato da un utente reale, controllando la memoria disponibile, il numero di core del processore, il nome host, il nome utente e l’hardware grafico. Inoltre, monitora i ritardi di debug tipici degli ambienti di analisi dei malware.

Se RevStealer rileva qualcosa di anomalo, non procede alle fasi successive dell’infezione e dell’attività malevola. Se il sistema supera questi controlli, il payload viene decrittografato, salvato con un nome casuale ed eseguito in modo furtivo.

Il rapporto fa seguito alla scoperta, da parte della società russa di sicurezza informatica Kaspersky, di un nuovo framework di malware che prende di mira gli investitori in criptovalute chiamato OkoBot, in grado di raccogliere file di portafogli crypto, dati del browser e credenziali degli utenti, inserire estensioni malevole e catturare le finestre delle applicazioni dei portafogli per rubare asset.

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